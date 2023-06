CULIACÁN._ La Central Campesina Independiente en Sinaloa pide a Segalmex el pago inmediato a productores de maíz que tienen siembras listas y en buenas condiciones desde el mes de mayo, indicó el presidente Francisco Javier Meza López.

“Lo que urge es que todo aquel productor que ya trilló en mayo ahí le pague, ya cumplió, ya entregó, se le deben de pagar sus 6 mil 965, esa es la urgencia, es el apuro que trae el señor Gobernador (Rubén Rocha Moya) y traemos nosotros”, explicó el Presidente del CCI estatal.

“Todos ellos que son maiceros, que son trigueros ocupan su recurso y eso es lo que estamos haciendo un llamado súper urgente a Segalmex y al señor Gobernador que se pague ya, que no pase la siguiente semana que se pague”.

Meza López aseguró entender que la situación económica actual complica el proceso por la caída del dólar por encima de los 17 pesos; sin embargo, la falta de pago perjudica la calidad de vida de los agricultores quienes están a la espera de la remuneración de su trabajo.

“No es responsable el Gobierno de Sinaloa de que el mercado esté deprimido, tampoco los productores somos responsables de que el mercado esté deprimido”.

El esquema de pago de las toneladas de maíz es resultado de asambleas de hasta 15 horas en el despacho del Gobernador Rubén Rocha Moya para proteger a pequeños agricultores, según indicó dirigente estatal de CCI.

La problemática es que el recurso generado por su trabajo no ha llegado y deja en incertidumbre a los productores sinaloenses.

“Ahorita con la salida de la escuela, graduaciones, no te imaginas el sufrimiento de el productor maicero que está esperando su pago porque el muchacho se le está graduando y no tiene para llevarlo a la graduación y puede ser medio chistoso pero estamos hablando de cosas que son reales ‘no me pagan y no tengo para comprarle el traje a mi hijo’, manifestó Meza López.