Ante las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien consideró que los candidatos no necesitan una atención especial durante estos procesos, respondió que deben garantizar un ambiente seguro no solo a las figuras políticas.

”Yo pido seguridad, pedimos a todos los candidatos seguridad. No que anden con nosotros, no, que haya seguridad en torno al proceso, en torno a las carreteras, en torno a las comunidades, porque no solo es para los candidatos, es para todo el pueblo”, reaccionó.

”Nosotros exigimos que haya vigilancia, que haya seguridad para todos los ciudadanos, no para los candidatos, para todos los ciudadanos”.

Aseguró que desde su experiencia no ha tenido algún inconveniente sobre su seguridad, y que siente tranquilidad al trasladarse.

”Hemos andado realmente muy ocupados, y no hemos sentido hasta ahorita ningún problema. Ayer llegué a las 2:30 de la mañana de Escuinapa, y la verdad pues tranquilo, las carreteras están seguras”, asentó Jesús Valdés.