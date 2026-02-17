Exige Consejo Sinaloense de Empresarios dignificar a cuerpos de seguridad tras 525 días de crisis

En el marco de una iniciativa ciudadana para reconocer la labor de las fuerzas de seguridad y cuerpos de emergencia, el Consejo Sinaloense de Empresarios lanzó un fuerte llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que la gratitud hacia estos elementos se traduzca en hechos concretos y condiciones de trabajo dignas.

Luis Osuna Vidaurri, presidente del CSE, destacó que Sinaloa atraviesa un periodo crítico marcado por 525 días de inseguridad, durante los cuales policías, militares, elementos de la Cruz Roja, bomberos y personal de protección civil han sido la primera línea de defensa.

“Hoy, desde el Consejo Sinaloense de Empresarios, desde la sociedad organizada, y de toda la ciudadanía que quiere y anhela volver pronto a vivir en paz,”, señaló Osuna Vidaurri.

Durante su intervención, Osuna Vidaurri enfatizó que honrar a quienes arriesgan su vida diariamente no debe limitarse a ceremonias o palabras emotivas y el líder empresarial fue enfático al señalar que el valor personal de los elementos suele superar los recursos limitados con los que cuentan para realizar su labor.

“Invertir en quienes cuidan la vida de los sinaloenses no es un gasto, es una prioridad ética y una obligación institucional”, compartió.

El discurso también incluyó un mensaje hacia la sociedad civil a no normalizar el miedo ni acostumbrarse a la violencia.

Osuna Vidaurri subrayó que la paz será posible si quienes la defienden cuentan con el respaldo pleno tanto del Estado como de la comunidad.

“Y a todos nosotros, como sociedad, nos corresponde no acostumbrarnos nunca a la violencia, no normalizar el miedo, no aceptar como inevitable lo que debe transformarse con decisión y responsabilidad”.

Finalmente, se rindió un homenaje especial a los elementos que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, reconociendo el sacrificio que realizan junto a sus familias, quienes representan su principal soporte afectivo ante el riesgo constante de su profesión.

Entre las demandas específicas planteadas por el sector empresarial para dignificar la labor de los cuerpos de seguridad y emergencia se encuentran sueldos dignos y prestaciones justas, acceso a créditos de vivienda y seguros de vida suficientes, esquemas atractivos de compensación y pensiones, equipamiento adecuado, uniformes y capacitación permanente y presupuestos que reflejan la realidad todos los días.