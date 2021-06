Exige Ricardo Mendoza que lo dejen hacer su cierre de campaña a un lado y casi a la misma hora que la de Rocha Moya

Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, candidato a la Gubernatura por el Partido Encuentro Solidario, exigió a las autoridades del Ayuntamiento de Culiacán, así como a las electorales, le permitan realizar su cierre de campaña frente al Ayuntamiento de Culiacán, justo a un lado del cierre de campaña de Rubén Rocha Moya, aspirante de Morena y el Partido Sinaloense.

El abanderado del PES sostuvo que desde hace días solicitó este espacio para realizar su cierre de campaña; sin embargo, no recibió respuestas de la Comuna, aún así, acudió al lugar, y ya se dio cuenta que fue ocupado por los simpatizantes de Morena y el Partido Sinaloense.

“Este lugar nosotros lo solicitamos por escrito, a mí se me hace demasiado abuso, nosotros queríamos establecernos de las dos de la tarde para adelante, para no entorpecer tanto el tráfico, pero ellos (Morena y PAS) madrugaron y se apoderaron de la Obregón”, criticó.

“Es un abuso, yo creo que es importante que la sociedad lo sepa, y que esté enterada. Nosotros no queremos que haya violencia, yo porto un chaleco antibalas como un llamado a la autoridad a que no permita que en Sinaloa haya violencia”, añadió.

“Si nosotros solicitamos aquí, frente al Ayuntamiento, puede crecer el movimiento, entonces, no nos pueden encerrar aquí, porque ni a ellos les conviene, ¿cómo va estar el evento de nosotros aquí, y el de ellos allá? No, tienen que respetar, si no nos respetan ahorita como candidatos, pues me imagino como Gobierno cómo vamos a batallar”, profundizó.

El candidato manifestó que nunca recibieron una respuesta por parte del Ayuntamiento de Culiacán, pero aún así acudió a la Álvaro Obregón para realizar su cierre de campaña, y avisó que no se irá hasta que le den permiso de hacerlo. Su evento está programado a las 18:00 horas, una hora antes del cierre de Rubén Rocha Moya, que justo a un lado hará su mitin.

“Nunca recibimos una llamada del Ayuntamiento donde nos dijeran que no, porque además, los derechos humanos, como es el derecho a la libre asociación, a la libre manifestación, nosotros no tenemos ni por qué pedir permiso, pero hay que coordinarnos con las autoridades por la cuestión de la seguridad, de la gente, por eso es que lo hacemos, pero no se necesita, y ellos deberían hacer lo mismo”, afirmó.

“Estamos vigilando que se instale nuestro templete, que se instalen las sillas, y si es necesario que venga Rocha Moya para llegar a un acuerdo con él, para enseñarle los documentos que tenemos para que respete, porque toda la gente viene bajo el mando de él, y bajo el mando de Héctor Melesio Cuén Ojeda y son unos ‘talibanes’, son 200 o 300 gente que te mandan pero no tienen la razón, por eso nosotros estamos dispuestos a enfrentar a quien sea, porque ellos no tienen la razón”, agregó.

-¿Aquí se va a quedar hasta el final?

“Sí, yo no me muevo de aquí, yo no me muevo”.