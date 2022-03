$!Exigen trabajadores de la Fiscalía de Sinaloa sueldos y prestaciones dignas; retiraron todo, dicen

Desde hace algunos días, trabajadores de la Fiscalía General del Estado ha comenzado a manifestarse al menos al interior de la institución, con mensajes de que laboran bajo protesta por la falta de apoyos para realizar su trabajo.

Un empleado, que accedió a charla con Noroeste a cambio de guardar su anonimato por temor a represalias, explicó que los aumentos no se dan desde hace 10 años y que ahora los agentes del Ministerio Público deben invertir su propio dinero en insumos con papel o tinta para impresión y gasolina para realizar labores de investigación.

“Haz de cuenta que desde segundo año del gobierno de Malova no ha habido un incremento real de salario, al contrario han habido descuentos sobre bonos de productividad, que nosotros competimos de acuerdo al número de carpetas de investigación que se resuelven”, dijo.

“Hace falta mayor personal, es inhumano, te tienes que quedar muchas más horas en las agencias, porque no hay más agentes del Ministerio Público que brinden el servicio y la atención que corresponde y mucho menos realizar la investigación correspondiente; igual, nos tienen bien descuidados, no hay material para trabajar, no hay carros, no hay gasolina, no hay apoyos, no hay nada”.