Extraña a Rocha Moya ‘camionón’ en que se traslada Mario Zamora

En respuesta a las acusaciones de la camioneta en la que de transporta Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura por Morena y el Partido Sinaloense, el morenista dijo que le extraña más el camión en que Mario Zamora Gastélum, quien junto a su equipo solicitó que se investigara el recurso usado por el ex rector en campaña.

“El camionón que traen ellos”, dijo Rocha Moya al referirse al autobús de la campaña de Zamora Gastélum, pero explicó que prefiere no meterse en dimes y diretes que le causen distracción en la campaña, centrándose en lo que él tiene que hacer.

“Me puede causar más extrañeza que camionón que traen ellos, pero no me ocupo de eso. Yo quiero ganar con votos y hacer la campaña que tengo que hacer”, insistió.

Explicó que el comodato que se suscribió la prestación del servicio del automóvil en que se traslada está registrado ante el INE, quien revisó debidamente la documentación que presentaron ante este órgano y no encontró nada irregular.

“Nosotros no estamos haciendo nada fuera de la ley”, reiteró, guardando una vez más la identidad de la persona de quien salió el recurso para comprar la camioneta Tahoe 2021 en la que se mueve y que está a nombre de uno de sus colaboradores.

También aprovechó para responder al comentario del abanderado de Va por Sinaloa, en que aseguró que si Andrés Manuel López Obrador votara en Sinaloa lo haría por él y no por Rocha Moya, a lo que el morenista respondió que no es así, sino que apoyaría al ex rector que representa a Morena.

Rocha Mopya reviró que si el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, votara en Sinaloa, lo haría por Mario Zamora, acusando que fue él quien lo puso junto a José Antonio Meade para llevar a cabo el desvió de recursos por medio de instituciones educativas en México, mejor conocida como la Estafa Maestra.

“Sabes quien sí votaría por él, Peña Nieto; el ex presidente votaría por él porque él fue quien lo tuvo ahí junto con Meade en la Estafa Maestra que se operó en la SEDESOL, él sí votaría. Andrés Manuel es quien coincide con nosotros, yo soy de su partido, yo soy el candidato de Morena. Díganle a él que de lo que estoy seguro es que si votara aquí Peña Nieto lo haría por él, por la corrupción”, dijo.