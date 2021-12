Falta voluntad del Comité de Participación Ciudadana para enfrentar corrupción, considera Marco Antonio Zazueta

La lucha contra la corrupción es cuestión de voluntad y el Comité de Participación Ciudadana no ha querido involucrarse en este lucha en cuanto a obras públicas, que es el segundo rubro, solo después de la nómina, el que se lleva el mayor presupuesto en el estado, informó el Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta.

“Ahorita se está violando la ley al momento de que ellos no están participando, las obras no se pueden detener por ellos, tienen que continuar, pero ellos no quieren hacer la parte que les toca dentro de la ley”, dijo sobre el aplazamiento para la conformación de los comités de obra que vigilen el proceso desde la licitación hasta la construcción y entrega de obras.

Los comités de obras contemplados en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para cada ente que realice obra no han iniciado a trabajar, pues quedaron a cargo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, pero no los conformaron al considerar que el Congreso de Sinaloa no tiene la facultad para asignarles responsabilidades.

“Entonces es por eso que yo digo que no hay voluntad, todo esto del tema de corrupción es cuestión de voluntad, ya no ni siquiera de leyes, ya no ni siquiera de administraciones anteriores, es de voluntad de que realmente los mismos servidores públicos no vengan a estafar al pueblo”, indicó el Diputado presidente de la Comisión de Obras Públicas del Congreso de Sinaloa.

El legislador señaló que el Comité de Participación Ciudadana no quiere entrarle a la supervisión de obra aun y cuando es de conocimiento de este órgano de transparencia la corrupción que hay en ese rubro y la cantidad de recurso público que se invierte en ello, siendo el segundo destino del dinero tanto de municipios como del estado.

“No quieren entrarle al tema de la supervisión en la obra pública, no quieren involucrarse, por eso yo siempre he dicho que es un Comité de Participación Ciudadana que ni participa y ni representa a los ciudadanos, yo creo que hay que estar muy conscientes de eso y que el próximo comité sea integrado por personas que realmente vengan a ver por la sociedad”, consideró.

En necesario, dijo, que las personas que conformen este órgano quieran entrarle a todos los temas en los que pueda haber corrupción y más en la obra pública, para que así haya quién esté revisando, supervisando y exponiendo resultados, si esto falta, detalló, no va a haber resultados eficaces para la sociedad.

“Entonces por eso queremos comités de participación ciudadana que realmente representen a la sociedad y no que estén nada más tirando la bolita por acá y tirando la bolita por allá, que se pongan a hacer las cosas si realmente quieren representar a los ciudadanos, si no hay que integrar un comité que realmente venga con personas que vengan a ver para que se haga justicia en ese tema de la obra pública”, reiteró.