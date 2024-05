CULIACÁN._ El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Riveros Echeverría, señaló que hay una falta en camiones de transporte de maíz que impide la salida del grano vendido.

Sumado a eso, aseguró que también hay inoperancia de las bodegas de almacenaje debido a la magnitud de maíz resguardado por Gobierno del Estado y Segalmex, situación que se agrava ya que muchos productores quieren trillar al mismo tiempo.

“Ferromex está haciendo un pésimo trabajo está cancelando dos de cada tres solicitudes de tolvas y pues definitivamente pues así no se puede”.

“Están prácticamente inoperante las bodegas a un 50, 60 por ciento de capacidad. No salen tolvas, no hay camiones y todos quieren trillar al mismo tiempo. Está muy complicado”.

Explicó que el problema se centra en la movilización y logística del grano y no en la comercialización.

“Se ve complicada la reciba, se ve complicada la estrategia, la logística y la operación, pero no la comercialización”.

“Ahorita nosotros tenemos mucho volumen ya vendido que no podemos desplazar porque no hay tolvas, no hay camiones y no podemos esperarnos porque nuestra bodega ya está llena con ese volumen”.

Expuso que, han intentado dialogar con representantes de Segalmex en el estado, sin embargo, han sido omisos al llamado e incluso cualquier estrategia que deseen realizar estará impedida debido a las circunstancias.

“Las estrategias han sido que Segalmex empiece a retirar, no ha retirado; que el Gobierno del Estado retirara, (pero) Gobierno del Estado no va a retirar. La otra estrategia pues sacar el maíz y venderlo y llevarlo a puntos de consumo las tolvas no nos las manda Ferromex. No sé, ya no sabemos qué hacer”.

Además, precisó que las altas temperaturas presentadas en el estado reducirían el precio del maíz ya que se reduciría la humedad por lo que se criaría un grano seco que a su vez perdería peso.

“Lo que está pasando, pues es que como no hay camiones y hay altas temperaturas, están criando muy secos los maíces y esto pues es pérdida de humedad pérdida de peso y eso va a ser pérdida de ingreso también para el productor”.