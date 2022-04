Faltó dotar de suficientes recursos para la jornada de Revocación de Mandato, critica INE Sinaloa

Los recursos económicos asignados para que el Instituto Nacional Electoral operara durante la jornada de Revocación de Mandato no fueron los suficientes, opinó el vocal ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda.

Ruelas Miranda mencionó que en un principio el INE solicitó 3 mil 800 millones de pesos para poder garantizar una cobertura adecuada de casillas en las secciones electorales, sin embargo fueron aprobados mil 700 millones de pesos.

“Considero que si a los cerca de dos mil millones de pesos que erogó el INE en este proceso sumáramos lo que se gastó en esas campañas de publicidad, el resultado sería mucho más que los 3 mil 800 millones de pesos que solicitaba el Instituto para cumplir a cabalidad con su responsabilidad de poner una casilla, al menos, en cada sección electoral”, expuso durante Sesión Ordinaria del Consejo Local de Sinaloa, en donde se presentaron los informes finales sobre la jornada del 10 de abril.

“No me queda más que respetar la decisión que tomaron las señoras legisladoras y los señores legisladores cuando le quitaron al INE los recursos para este ejercicio. Pero me hubiera gustado que el proceso de Revocación de Mandato hubiera tenido un tratamiento de un ejercicio que maximiza los ejercicios de la ciudadanía y por lo tanto convenía dotarlo de los recursos financieros suficientes, y no cómo una competencia anticipada, un concurso de popularidad, u otra cosa que nos lleve a restarle presupuesto”

Agregó que la principal queja de la ciudadanía fue la falta de casillas, lo que resulta consecuencia directa de la falta de recursos económicos asignados.

“Uno de los mayores reclamos que he escuchado durante el proceso de Revocación de Mandato tiene que ver con la cantidad de casillas aprobadas e instaladas por el INE; se invirtieron millones de pesos en una campaña de desprestigio al INE y en una difusión de la Revocación de Mandato de dudosa legalidad, ya el Tribunal Electoral resolverá el fondo de esos juicios pendientes, más de 180 quejas a nivel nacional, muchas de ellas con medidas cautelares”, dijo Ruelas Miranda.

Para la jornada de Revocación de Mandato fueron instaladas cerca de 57 mil casillas, lo que contrasta con las instaladas durante las elecciones de 2021 que fueron 163 mil casillas.

“El resultado de este proceso de Revocación de Mandato fue la suma de todas nuestras habilidades. Colaboraron en cada uno de los procesos que llevó a cabo nuestra institución para garantizar la derechos políticos de la ciudadanía”, reconoció el representante del INE en Sinaloa.

En cuanto a la asistencia, aunque no se alcanzó el porcentaje mínimo de participación para que la consulta fuera vinculante que era del 40 por ciento, Ruelas Miranda aplaudió la convocatoria.

El 17.7 por ciento de la lista nominal a nivel federal participó en la consulta.

“Aunque no hay antecedente exacto para comparar la jornada del domingo 10 de abril, lo más cercano es el ejercicio de consulta popular celebrado en agosto de 2021 cuya participación fue superada este domingo con un 150 por ciento. Esto significa que aunque la participación no fue uniforme en todas las partes del País, cada uno de los 300 distritos recibió en promedio la participación de 55 mil personas, suficientes para llenar un estadio; podemos decir que no asistieron todos los invitados, pero se llenó la plaza”, comentó.