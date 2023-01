Familia de California sufre despojo de vehículo en la autopista, en réplica de Jueves Negro

Desde hace 20 años, la familia de Diana recorre las carreteras desde San Diego, California, hasta Guanajuato para pasar las fiestas decembrinas con sus seres queridos. Ella ha recorrido ese trayecto en sus 17 años de vida.

La noche del miércoles llegaron a Culiacán a dormir para que el padre de Diana descansara, y a las 05:00 horas estaban en la carretera para continuar con su camino, pero no lo consiguieron.

A esa hora estaban en la caseta de Costa Rica cuando escucharon dos detonaciones.

“Un muchacho, porque nosotros no sabíamos que eran balazos, hasta que un muchacho vino y nos tocó la puerta del carro y nos dijo ‘no salgan porque ya se chingaron a uno atrás’ y entonces volteamos a ver y no había nadie, pero si vimos que el tráiler estaba como cruzado y dijimos ‘pues ha de ser ese’”, narró Diana.

A los 10 minutos llegó un grupo de civiles armados, abrieron las puertas del tráiler y le prendieron fuego.

“Y empiezan a mover los tráileres para bloquear las entradas, para que nadie salga ni entre, y después les empiezan a ponchar las llantas con balas”, recordó.

Luego de eso, el grupo armado se fue.

“Pensamos que ya estábamos seguros y ya no había narcos, todo estaba libre”, mencionó.

A las 06:00 horas los civiles regresaron. En ese transcurso, el padre de Diana se acercó a una persona que estaba en una motocicleta y le preguntó si se podían retirar, pero no ocurrió, y a los 30 minutos el grupo armado saludaron al hombre que estaba en la moto, y luego este le apuntó a la familia, con un arma corta, para bajarlos del vehículo.

“Cuando nos apuntó a nosotros, fue cuando los narcos abrieron las puertas y nos bajaron con ametralladoras, y estaban apuntándonos, nos bajaron, no nos dieron chance de bajar nada, nada, nada, se llevaron todo”, narró.

“Y mi papá se estaba resistiendo y lo jalaron, le decían ‘véngase, véngase pa’ acá, sálgase’”.

Por el forcejeo no encontraban las llaves, pero después de un rato las localizaron.

“Prendieron el carro y se fueron a toda velocidad, y nos dejaron sin nada”, lamentó Diana.

Después de que le robaron el vehículo, interpusieron un reporte de robo y hablaron con elementos de la Guardia Nacional que estaban en la zona.

“Dicen que no pueden hacer nada, que no pueden ir a buscar la camioneta, a mí me dicen que hay muchas camionetas en las carreteras ahí abandonadas, pero dicen que no pueden hacer nada”, comentó.

En los 20 años que han recorrido las carreteras de Sinaloa rumbo a California, es la primera vez que pasan por un evento de inseguridad de tal magnitud.

“Todos estamos bien, gracias a Dios, no nos hirieron nada, nada, nomás se llevaron el carro, los pasaportes, el dinero, todo lo que necesitábamos, nos dejaron sin nada”.