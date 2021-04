Faustino Hernández descarta cerrar calles para peatonalizar el Centro de Culiacán

Con el fin de hacer peatonales las calles del Centro de Culiacán, Faustino Hernández Álvarez, candidato a la Alcaldía de la capital del estado, descartó cerrar estas vialidades, aunque dijo estar abierto al diálogo.

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal, en conferencia de prensa explicó que él es hombre de consensos, y podría hablar sobre el tema, pero no tiene planeado cerrar calles para hacerlas peatonales, no cerrará el Centro de Culiacán.

”Yo soy un hombre convencido por lo que he vivido, que si hay diálogo, hay consensos, nos vamos a entender, y sin duda, si no rescatamos Culiacán, para los culiacanenses, pues no sería razón de ser, pero tampoco vengo a pelear con nadie, todo se puede cuando hay diálogos, hay líderes, tampoco voy a privar y voy cerrar el Centro, olvídense, yo no lo voy a cerrar”, expresó.

El priista señaló que quiere fortalecer la economía del Centro Histórico, pero que no tiene pensado cerrar calles para hacerlas peatonales.

”Al contrario, quiero fortalecer la economía ¿pero cómo? Poniendo orden... hay una dirección de inspección de vigilancia en Culiacán, pues hay que regular nada más, hay que trabajar, hay que equipar, hay que platicar, y todo se puede”.

-- ¿Cerrar calles para peatonalizarlas, no lo tendría previsto como tal?

”Bueno es que no tengo porque cerrar calles, las calles ahí están, están abiertas, en su momento será la ciudadanía y el reclamo social, para analizar...hay banquetas y hay que analizar si vamos a cerrar o por qué las vamos a cerrar, imagínate que la Hidalgo la cierre, pues la gente no va a entrar, tiene que haber peatón, circulación”.