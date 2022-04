$!Federación de Abogados presenta nueva demanda de juicio político contra Estrada Ferreiro

Una demanda de juicio político contra el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, fue entregada por la Federación de Abogados de Sinaloa, ya que la que se presentó en el mes de marzo fue desechada cuando el grupo demandante no acudió a ratificarla, informó el Abogado Julio Sergio Alvarado Andrade.

“Nos genera mucha suspicacia que el Congreso haya sesionado de manera secreta el viernes 22 aun y cuando sí está dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado, pero no recuerdo en la historia que en la historia del Congreso que haya sesionado en secreto”, dijo sobre la reunión en la que se aprobó iniciar el procedimiento, “fue lo que trataron, solo el tema del juicio político de Estrada Ferreiro”, por lo que estarán atentos al proceso, por no considerarlo correcto.

El Abogado señaló que se cuestionó a la organización por no haber ratificado la pasada denuncia, por lo que aclaró que no responden a los intereses de nadie, de ahí que decidieran volver a presentar la denuncia en los mismos términos que lo hicieron en la pasada ocasión y regresarán este martes 26 a ratificarla.

“Entonces lo que nuestra Federación está buscando a partir de esta norma es que el Congreso del Estado, una vez ratificada y la analice en su procedencia, la acumule a las ya existentes, que se haga un solo dictamen, está en tiempo y forma y está apegado a la ley y a derechos, no vaya a ser que en el futuro también nos quieran chamaquear, está dispuesto en la ley y es factible que se acumule”, agregó.

Cabe destacar que el pasado viernes 22 de abril las y los integrantes de la 64 Legislatura se reunieron en secreto para aprobar el inicio del proceso de juicio político contra Estrada Ferreiro, mismo día que el Alcalde se reunió con el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Ambrocio Chávez Chávez, fue por 32 votos a favor, siete en contra y un diputado que no votó, que el proceso se dio por iniciado

Antecedentes

El 14 de marzo se presentó una demanda de juicio político por la organización Pueblo Unido de Culiacán, que se hizo acompañar de 10 mil firmas de la ciudadanía solicitando se enjuiciara al Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pero esta fue desechada por el Congreso de Sinaloa.

Mientras que la demanda entregada ese mismo mes por las viudas de policía sí procedió y fue dictaminada junto con la de la señora Emma Aguilar, demanda cuya información no han querido compartir las y los integrantes de la 64 Legislatura, pero fueron las dos las que sirvieron para elaborar el dictamen, mientras que la Federación de Abogados que se había presentado antes, como ya se informó, no se ratificó y no procedió.