“Claro que están yendo al alza, porque sí, se están creando políticas públicas en este Gobierno que dicen que es un Gobierno que está a favor de las mujeres pero únicamente en lo teórico, en la práctica no estamos viendo que las mujeres se sientan más seguras, no estamos viendo que se respeten las órdenes de restricción”, comentó.

“Si una mujer denuncia previamente violencia, y posterior, muere, ya sea por atropellamiento, un accidente o incluso por suicidio, ¿por qué no se están realizando las investigaciones adecuadas para definir si esa muerte no tiene que ver con atropellamientos a derechos que había hecho previamente la víctima?”, cuestionó.

Habló sobre el fallecimiento de una mujer quien denunció a su agresor antes de ser atropellada. Aunque la muerte se produjo en situaciones sospechosas, la investigación no procedió como feminicidio.

“Va después al Ministerio Público, porque en la Fiscalía no le tomaron la denuncia, le dicen ‘¿qué es eso? ¿Qué es violencia vicaria?’. Estamos hablando de cómo están queriendo meter políticas públicas y decir que Sinaloa está siendo un Gobierno a favor de las mujeres, cuando ni siquiera los servidores públicos saben cuales son las problemáticas de la violencia de género”, contó Mares Landeros.

“Una de las víctimas va al Centro de Justicia para las Mujeres, ahí cuando le preguntan durante la entrevista, la psicóloga le dice ‘tú estás sufriendo denuncia vicaria’, la invitan a que haga la denuncia en la Fiscalía, y la persona que la atiende le dice ‘¿tú quién eres para decir si estás sufriendo violencia vicaria? Eso lo decidimos nosotros’, no lo deciden ellos, lo decide un juez y tienen que tomarle la denuncia previamente.

Recordó que en enero de 2020, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la penalización de la violencia digital a la intimidad sexual.

Al acudir los denunciantes a la Fiscalía o al Ministerio a acusar delitos vía digital, tenían que mostrar el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, pues los funcionarios desconocían la reforma del Código Penal.

Como estos crímenes se realizan a través de mensajes, llamadas o audios, la carencia de una Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos en Sinaloa limita la validación de las pruebas para la investigación.

“Muchas de las agresiones que sufren las mujeres y de las pruebas que tienen, las tienen en audio, llamada, mensajes, y son pruebas que el Ministerio Público y la Fiscalía no están tomando en cuenta porque no tienen forma de corroborar que esas pruebas sean pruebas válidas porque no hay manera de investigarlas.

“Llevamos cuatro años pidiendo una unidad especializada en delitos cibernéticos. ¿De qué nos sirve tener reformas, donde dicen que alguien que agreda digitalmente le pueden tocar hasta seis años de cárcel, si no lo van a investigar, si no va a haber sanciones, porque no tenemos las herramientas adecuadas para darle seguimiento a una investigación?”.

El Instituto Municipal de las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres, el Sistema DIF Bienestar, el Centro de Justicia para las Mujeres, así como el resto de dependencias enfocadas en la atención y prevención de violencia de género, deben acompañar a las denunciantes de manera legal, psicológica y gratuita durante su proceso, pero lamentablemente, no es así, dijo Mares Landeros.

“Este número de feminicidios que está yendo al alza es una consecuencia de todas las demandas que no se han atendido”, puntualizó.