Fideicomiso del SNTE 53 se caracteriza por la opacidad, señala Feliciano Castro

A favor de que se haga una auditoría al recurso del fideicomiso del SNTE 53, el cual fue señalado como recurso usado con opacidad por el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa.

“No hay transparencia, no hay rendición de cuentas y siendo en primer término los afectados los maestros y las maestras, por ello, nosotros asumimos plenamente la necesidad de que todos los recursos por mandato de ley, por mandato de la constitución deben rendir cuentas”, dijo el morenista.

“Desde el Congreso del Estado, nosotros vamos a promover, es nuestra responsabilidad, es facultad del Congreso, vamos a promover a través de la Auditoría Superior del Estado, las auditorías correspondientes”, agregó.

Castro Meléndrez abundó que desde la 57 Legislatura ya se discutía que se realizara este ejercicio con ese recurso, señalando que a ese fideicomiso le ha caracterizado la opacidad.

“Coincidimos plenamente con el planteamiento del Gobernador Rubén Rocha Moya, debo compartirles que la legislatura pasada en dos ocasiones hizo el planteamiento de que debía auditarse el fideicomiso del SNTE 53 en relación a la USE, situación que no fue viable, no avanzó”, indicó.

Abundó que el fideicomiso del ISSSTESIN también ha sido saqueado y de igual manera, en opacidad, con maestros y maestras que generaron ahorros para resolver el problema de vivienda y no lo vieron cumplido por situaciones no claras que deben auditarse para explicar y transparentar el uso de recursos ante la sociedad y personas afectadas.