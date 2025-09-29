FIGLOSNTSA SINALOA CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO.

El día 26 de septiembre de 2025, procedentes de todo el Estado de Sinaloa, se dieron cita en el salón Queen Palace en la ciudad de Culiacán, los actuales integrantes del Comité Técnico y Representantes de Socios del fideicomiso FIGLOSNTSA SINALOA, quienes en compañía de la Secretaria General del Comité Ejecutivo de la Sección 44 del SNTSA y Presidenta del Comité Técnico de FIGLOSNTSA SINALOA, Profa. Arcelia Prado Estrada, se encargaron de agradecer de manera muy especial a los actuales e históricos integrantes de los órganos de Gobierno y Administración dentro del acto conmemorativo alusivo al 25 aniversario .

Durante esta conmemoración, se realizó la entrega de reconocimientos a ex-presidentes del Comité Técnico, Representantes de Socios y asistente regionales con más años de trayectoria dentro del fideicomiso. Posteriormente se realizó la LXXVI Asamblea General de Representantes de Socios de FIGLOSNTSA SINALOA.

La Profa. Arcelia Prado Estrada, estuvo acompañada por el Lic. Martín Benito Pacheco Ibarra, Presidente del Consejo Consultivo del grupo DAFI S.C y M.C. Christopher Pacheco Pérez, Director General de DAFI,S .C.

Con satisfacción y orgullo podemos afirmar que FIGLOSNTSA ha sido todo un éxito, porque ha mejorado la calidad de vida de sus agremiados, y como muestran los siguientes datos:

Con una membresía de 5,204 socios, a lo largo de estos 25 años el programa FIGLOSNTSA ha distribuido 118,543 beneficios con una derrama económica superior a los de 2,439 millones de pesos, dinero que llegó al bolsillo de los beneficiarios, socios y familiares.

En el rubro de Seguro de Vida se han pagado 205 indemnizaciones a beneficiarios de los socios fallecidos por un importe global mayor a los 56 millones de pesos, así como también, se han entregado 86 beneficios por fallecimiento de dependientes de socios, con una derrama superior a los 7 millones de pesos. Con relación a la entrega de Recompensas de Seguro de Vida tenemos que se han repartido en 18 eventos, la suma de 6.5 millones, equivalentes a 16 automóviles último modelo y 1002 bolsas de dinero en efectivo.

Al 31 de agosto de 2025 se han otorgado 22,182 préstamos del trabajador de la salud por una cantidad mayor a los 1,305 millones de pesos.

En el rubro de Jubilación y Retiro, la suma por ambos conceptos asciende a 1,401 socios beneficiados con una suma global de más de 145 millones de pesos. En cuanto a la Caja de Ahorros se han otorgado 26,256 préstamos por un importe global superior a los 822 millones de pesos.

Queda de manifiesto que FIGLOSNTSA SINALOA es la mejor opción para los trabajadores de la Secretaría de Salud de las secciones 44, 80 y 81 del SNTSA en el campo de las prestaciones económicas y de previsión social.