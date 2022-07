Fiscal de Sinaloa asegura que maneja información del caso Luis Enrique Ramírez con ‘mucha reserva’

La Fiscal General Sara Bruna Quiñónez Estrada aseguró que la publicación de un medio, sobre una tercera orden de aprehensión liberada contra otro implicado en el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, no es oficial, sin embargo, se negó a dar más información.

Ante reporteros de diferentes medios, Quiñónez Estrada hizo un exhorto a manejar con “mucha reserva” la información sobre este caso.

“No sé por qué revista Espejo publicó eso, no es oficial, no hemos dado nosotros esa información, y como ya les dije, que sobre este tema tenemos mucha reserva, mucha reserva. Yo no les puedo dar más datos”, aseguró.

El viernes, la defensa de Brysia Carolina, la primera implicada puesta ante el Juez y señalada de cometer el delito de encubrimiento, solicitó una audiencia para pedir mayor información, que no se les dio.

“No, esas son opiniones unilaterales totalmente de la defensa, está compareciendo una persona en calidad de indiciada, se le dieron todas las copias que requirió para la defensa y eso es todo”, señaló.

Alguien le preguntó a Quiñónez Estrada si de verdad había una parte de la carpeta cuya información está reservada.

“Esa información es reservada”, dijo, “debemos tener mucho cuidado de que no se nos contamine la información, por eso les pido mucha comprensión”.

La Fiscal explicó que la defensa de Brysia había solicitado copias a color de algunas constancias.

“Lo que pasa es que como una estrategia, yo creo de defensa, en las copias a color se aprecia, por ejemplo, si hay manchas hemáticas, se aprecia mejor, me imagino que esa es la lógica de ellas”, explicó.