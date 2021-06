“Me equivoqué de día, vine por la segunda dosis, pero no me toca hoy, sino hasta mañana; ni modo, hay que hacer caso, oiga, pero yo me siento muy bien, muchos se pusieron muy mal después de la primer vacuna, porque ya estaban malos, pero yo estoy bien, gracias a Dios, y eso es muy bonito, a mí no me ha pasado nada”, comentó Araujo López.

Compartió que tiene 82 años de edad, que es oriundo de Badiraguato, y que desde hace 40 años se dedica al traslado de material para la construcción con su góndola.

“Primero Dios aquí estaremos mañana, para recibir la vacuna, ya después Dios dirá, pero estoy contento porque ya voy a tener las dos vacunas”, resaltó Araujo López.

Situación similar se vive en el centro de vacunación ubicado en la Universidad Autónoma de Occidente, donde se pudo apreciar la poca presencia de personas esperando entrar al recinto a recibir su vacuna.

De acuerdo a uno de los voluntarios de los Guardianes de la Salud, señaló que el proceso de entrada de las personas ha fluido de forma rápida, ubicándolos de manera casi inmediata en el área de vacunación, después de su proceso de registro.