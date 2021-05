$!Fluye proceso de vacunación en el FigloStase, en Culiacán

CULIACÁN._ En el segundo día de vacunación para habitantes del sector norte de la ciudad, con edades de 50 a 59 años y mujeres embarazadas mayores de 18, acudieron este martes para ser inoculadas al Macrocentro del FigloStase, en donde la espera no duró más de media hora, fluyendo todo de manera mucho más rápida que el lunes.

Desde antes de las 9:00 horas, los asistentes arribaron al lugar, algunos de ellos sin importar que su hora de atención fuera hasta las 13:00 o 16:00 horas, una de ellas fue la señora Amelia, a quien se le negó el acceso al recinto, enviándola a la fila de quienes, al igual que ella, llegaron horas antes, esperando recibir la vacuna.

“Llegué antes porque pedí permiso, no puedo venir en la tarde, pero no me dejan entrar, espero esto avance rápido, porque tengo que trabajar y quiero estar vacunada”, señaló Amelia.