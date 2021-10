Fracasa intento de manifestación en pro del agua potable en Navolato; asisten 8 personas

Villa Juarez Navolato es una de las comunidades más afectadas por la falta de agua en el municipio, desde hace cuatro meses el servicio se ha visto limitado.

En busca de obtener un acuerdo con las autoridades municipales el síndico Bogar Gerardo Diarte convocó a la ciudadanía de la sindicatura a manifestarse en el Ayuntamiento de Navolato.

Dicha manifestación no prosperó, al punto de reunión solo llegaron 8 personas. Consiguieron un camión para movilizarse, mismo que no fue utilizado.

“Unos me dijeron: yo tengo que trabajar, otros, yo no puedo estoy ocupado, no se reúnen cuando uno convoca” dijo Juan López García otro de los organizadores.