$!Francisco murió por fuga de gas en Culiacán; lo recuerdan como un hombre trabajador y de familia

“Era una persona de trabajo, de familia, muy apegado a su familia siempre, él no salía solo, salía con sus hijos, son los que están internados, una se salvó, la mayor porque se había retirado a su casa”, detalló.

Recordó que cuando conoció a su cuñado Francisco, este era un joven que siempre se paseaba por el sector acompañado de una pandilla y, a pesar de que no le causaba ningún mal a nadie, buscó guiarlo a que consiguiera un buen trabajo, por lo que logró desempeñarse como conductor de un camión de concreto premezclado, oficio del cual logró pensionarse.

Hasta el momento, Gabriela se encuentra realizando los trámites para el sepelio, el cual no se ha llevado a cabo en espera de que sus hijos puedan despedir a su padre.

“No era tan frecuente, iba un día, dos días, cuando se sentía bien, él quería seguir porque decía que le servía de terapia, no quería ir cuando se sentía mal”.

Aunado a esto, el resto de los familiares de Francisco que habitan en el sector resultaron afectados a tal grado que tuvieron que ser desalojados al igual que otros vecinos; además, reportan que las autoridades ni siquiera les notificaron si ya podían volver o no a sus domicilios, de los cuales algunos siguen impregnados, tal es el caso de Romel, quien ha permanecido en casa de su tía Gabriela.

“Cuando llegaron comenzaron a hacer reanimación, cuando llegaron mi tío estaba agonizando, ya no se movía, mi prima le estaba pegando en el pecho y ya no respondía, tardó bastante tiempo en lo que llegaron los paramédicos, al llegar los paramédicos intentaron hacerlos rápido”, explicó.



Reiteran la falta de capacidad de actuar tanto de autoridades como de paramédicos

Los familiares reiteraron una falta de capacidad para actuar ante este tipo de sucesos por parte de las autoridades y de los paramédicos de Cruz Roja, de quienes denunciaron que no contaban con los suficientes tanques de oxígeno para atender a los afectados, también lucían con nerviosismo, ya que su capacidad de reacción fue lenta; además, brindaron los servicios de auxilio dentro del polígono afectado por la nube de gas.

Juan José Ríos, sobrino de Francisco, relató que se encontraba auxiliando a sus familiares y vecinos en el lugar pero al poco tiempo comenzó a presentar vómitos, producto de la intoxicación, por lo que solicitó el auxilio a la Policía Estatal, pero fue ignorado.

Por tal motivo, optó por dirigirse por su cuenta a su unidad médica correspondiente, corriendo el riesgo de accidentarse por su estado de salud.

“Me encontré policías estatales a los cuales les dije que yo iba intoxicado y en ningún momento me prestaron auxilio y yo iba vomitando en el carro, pude haber tenido otro accidente”, dijo.

Al llegar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, denunció que la atención fue lenta, pues lo mandaron en dos ocasiones al área de consulta, antes de asignarle una cama.

“Al llegar al ISSSTE también fue ese detalle, me mandan a consulta cuando yo ya iba con vómitos, me mandan a consulta y después me envían a otra consulta, sí fue tardado el proceso para ingresar a ponerme el oxígeno y eso, entonces sí deberían de tener un poquito más atención, por lo menos en cómo preparar a los agentes en algún momento de estos”, puntualizó.