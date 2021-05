Francisco recuerda que quiso ser policía desde que estaba muy plebe. Nadie de su familia había servido a la fuerza, pero él lo pensó cuando dejó la preparatoria. Esperó un tiempo e ingresó a la fuerza para servir a lo largo de 25 años. Era un conductor de patrulla que estuvo siempre listo para actuar, como él mismo afirma, en pos de ayudar a los ciudadanos. Oriundo de El Corazón, un ejido perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, sirvió para la base en Quilá, pero también en Culiacán; en ese trajín conoció a Sergio, quien también sirvió por 25 años a la Policía Municipal. Ambos están sentados bajo la pantalla gigante afuera del Palacio Municipal de Culiacán y a unos metros, unos 30, de sus compañeros, todos policías jubilados como ellos, han bloqueado la principal arteria de la capital sinaloense, como presión para que se escuchen sus exigencias: homologación de su pensión con el sueldo de los policías activos, el pago inmediato de sus finiquitos y el pago completo de quienes ya lo recibieron, pero con “moche”. Francisco y Sergio tuvieron que ir a descansar luego de unos minutos de apoyar el bloqueo, porque comenzaron a sentirse mal. El primero convalece después de haber sufrido un derrame cerebral y vivir en estado vegetal por dos meses, mientras que el segundo muestra que ya sufre los estragos de la diabetes y se le nota en la piel.

Después de unos minutos de protesta, ambos deben resguardarse porque sufren enfermedades. ( )

María Luz, la esposa de Francisco, llega con ellos después de servir como pedestal en la lucha, literalmente, aferrándose a mantener arriba el peso de una lona gigante que atraviesa la Avenida Obregón y que tiene impresa la lucha que representan. Ella, cuando realizaba las críticas a Jesús Estrada Ferreiro y la administración por no pagar lo justo a los policías jubilados, recalcó que a su esposo le dio un derrame cerebral hace unos meses, mientras vivía en la zozobra por su futuro. A Francisco le preguntas y hay cosas que no recuerda, por eso Sergio o María Luz tiene que completarle las respuestas. - ¿Cuando nació usted, Francisco? -Eeeeeel... Luego se queda callado. ¿Aquí en Culiacán nació?, continúo. “1965, mi amor”, interrumpe María Luz. El 30 de septiembre de 1965. -¿Hasta qué año estudió, Francisco? -Hasta la prepa. -¿Y ya de ahí decidió ser Policía usted? -Hey, sí... - ¿Y hubo alguien de su familia que era policía o alguien cercano que lo influenciara? -No, solo, ahí hice amigos. Francisco ha venido a casi todas las marchas al igual que Sergio, pese a sus achaques. Son bajos de estatura y quien los pudiera ver en la calle, de civiles, difícilmente pudieran adivinar que pertenecían a la fuerza. Por eso también es difícil imaginártelos con el arma de cargo descansando en su muslo derecho o el fusil terciado. La pelea, su lucha, recalcan, es para que les regresen su dinero. “Sí, pues, lo que nos quitaron; que creo que tenemos derecho a que nos regresen eso”, dice Francisco. - ¿Y usted avanzó en grados en la Policía? Yo no, quedé de policía raso. Era conductor de la patrulla, mucho tiempo, casi todo el tiempo fue así, conductor. Recuerda que lo más difícil de ser policía siempre fue pensar cada día que podría no regresar a casa, de que fuera esa la última vez que se haya despedido de sus hijos y de su esposa antes de ir a trabajar. “No me tocó nada bueno, de que hubiera agarre y eso, no, gracias a Dios”, dice, pero luego hace la mano como si trajera un arma. “No nos tocó, pero no habíamos qué correr... no nos llegó, qué bueno”. “Hubo algunos compañeros que sí perdieron la vida”. - ¿Le daba miedo ir a trabajar? -Sí, pero ni modo, teníamos que darle. Las jornadas siempre fueron difíciles para Francisco, porque había pocos vehículos en El Corazón, donde nació, creció y vivía con su esposa. María luz lo recuerda caminando durante las madrugadas para regresar a casa, irse del pueblito temprano, tener que marcharse por obligación, atravesar pura terracería y por el monte. “Había noches que ni siquiera de la mano para delante se miraba”, recalca, “siempre iba peligrando él, con las culebras, porque ahí hay muchas”.

Francisco estuvo dos meses en coma luego sufrir un derrame cerebral. ( )

Después se mudaron a Costa Rica, pero Francisco estaba adscrito a Quilá y luego a Culiacán. “Pero él se arriesgó mucho, andar en la noche”, agrega María Luz. “Mucho tiempo me la llevé a pie. No había ni raya, ni carros para allá, cuando entrábamos había pocos carros, ahora ya hay muchos”, dice Francisco. “Iba y venía uniformado, si podrían haberlo traído en patrulla y no lo traían”, lamenta María Luz. “Mejor llevaba mochila, porque yo creo que era más peligroso irse uniformado. El lugar de trabajo no estuvo bien definido, porque hay veces que era en Costa Rica, a veces en otras sindicaturas o incluso en la ciudad de Culiacán. María Luz asegura que el derrame seguramente fue por la presión laboral que al final se le fue acumulando y reventó con los años, aún en la jubilación. “... porque a él lo cargaban ‘que ya te tienes que ir para allá, por otros compañeros’, unos están y otros ya no están, pero había unos compañeros que sí le hacían el mal, y a él donde quiera lo mandaban: ‘Pancho, te vamos a mandar a la sindicatura fulana’, ‘ahora en otra sindicatura’, eso era una presión para él”, expresa María Luz. -¿Hace cuánto le pagaron el finiquito, Francisco? -Hace como dos años. No pueden ponerse de acuerdo entre los tres desde hace cuánto se jubiló. Por eso hay una pequeña alegata entre Sergio, Francisco y María Luz. “Como unos cinco años”, coinciden. -¿Y cuánto sirvió a la fuerza? -25 años. -¿Y por qué quiso ser policía, Francisco? -A mí me gustó , desde plebe hasta que me hice viejo me gustó. Pregunto que si cuál fue la razón por la que escogió ser policía y Sergio interrumpe: -Para hacer bien a la gente. “Pues sí”, completa Francisco, “para hacer bien a la gente”. “Yo miraba que la gente necesitaba la ayuda de nosotros, era la ayuda de nosotros y pues ahí dimos la vida, algunos, y otros quedamos enfermos, pero ahí quedamos y aquí estamos esperando ahora”. Luego recalca que desde hace siete meses sufrió un derrame cerebral. “Duró dos meses vegetal”, señala María Luz. “... ya había quedado vegetal, nada más que volví otra vez, y aquí estoy”.

Sergio recibió un pago de casi 100 mil pesos, de los más de 140 mil pesos que le tocaban. ( )