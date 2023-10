El Frente Amplio por México en Culiacán desechó los perfiles de tres militantes de Movimiento Regeneración Nacional que se postularon para conformar el ‘gabinete sombra’, informó el dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional, Ramiro Garza Bayliss.

De 49 personas que han participado en la convocatoria, tres militan en el Partido Verde; dos en el Partido Sinaloense; y tres más afiliados a Morena, cuyos perfiles fueron descartados.

“Hubo otras tres personas que sí militan en Morena que se acercaron, pero sus perfiles enturbiaban un poco más el proceso, lejos de contribuir y pues de una manera muy objetiva les dimos las gracias”, comentó Ramiro Garza.

Negó haber rechazado a los morenistas por temas de interés político.

“Consideramos en el Frente Amplio que ese tipo de perfiles no abonan a lo que queremos, si la hoja de vida no está completamente clara, si su perfil no es el que estamos buscando, pues seguramente no va a abonar, nadie puede ser borracho y cantinero al mismo tiempo”, explicó.

De acuerdo a Garza Bayliss, la coalición PRI, PAN, PRD está dispuesta a integrar a militantes de cualquier partido, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la convocatoria.

“Siempre estaremos habidos y abiertos a los buenos perfiles, si hay buenos perfiles que quieran venir a sumarse a las causas del Frente Amplio, que quieran ejercer un trabajo organizado como el que sabemos hacer, que tengan un perfil y una hoja de vida honesta, pues estaremos en una condición de valorar esas situaciones”, dijo..

La próxima semana darán a conocer a las personas que integrarán el gabinete sombra, proyecto que emulará la labor de los funcionarios de primer nivel del Gobierno municipal, para observar, analizar y verificar la gestión pública.

“Implica, no nada más estar molestando, porque así se ha asumido, sino señalando desde un marco propositivo, señalando de una manera adecuada en la que podamos invitar a los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Culiacán a hacer un mejor trabajo, a tener un mejor desempeño para el beneficio de todo”, explicó.

Los miembros de gabinete sombra indagarán el trasfondo de problemáticas denunciadas por la ciudadanía, como inconformidades de regidores integrantes del Cabildo, quienes también pueden participar en la consultoría del proyecto.

“Ellos (regidores del PRI y PAN) han estado muy preocupados por lo qué pasa en Obras Públicas, muy preocupados por lo que pasa en Japac. La seguridad o la inseguridad es un problema constante en Culiacán, parece que somos la capital del crimen”, declaró el líder priista.

Ramiro Garza Bayliss prevé que el gabinete sombra resulte en la activación de los funcionarios del Ayuntamiento, principalmente el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil, quien, dijo, suele desaparecer del ojo público.

“El Alcalde que sigue brillando por su ausencia, poniéndole camellón al camellón como ya lo he dicho, preocupado por poner topes en el Centro, y en poner un reloj que parado marcaba las cuatro, pues la realidad es que no hace nada”, señaló.

La convocatoria permanecerá abierta de manera permanente tanto para sujetos en la política, como para la sociedad civil.

“Reiteramos la invitación a todos aquellos que hayan participado en las diferentes áreas del servicio público en el Ayuntamiento de Culiacán y a toda la ciudadanía interesada en convertirse en un observante más, que vaya a ejercer en una auditoría organizada en la que podamos señalar de manera documentada”, invitó.