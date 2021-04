Ante la publicación de un boletín de un acto proselitista del candidato a la Gubernatura por la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum en la página oficial de Gobierno, el Coordinador de Comunicación, Alberto Camacho García señaló que fue un error meramente humano y que se está investigando.

“Definitivamente fue un error completamente involuntario, fue un error humano, es algo que no debió haber sucedido y todo se le circunscribe a eso, o sea jamás nosotros es intención y menos en esta veda electoral y aunque no hubiera veda electoral no es política nuestra andar promocionando o apoyando a candidatos de ninguna índole”, comentó

Insistió que todo se debe a un error humano no premeditado, detalló que esto se realizó por una persona de la Coordinación de Estrategia Digital que subió por error a la plataforma de Gobierno.