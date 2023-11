CULIACÁN._ Las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa que estén involucradas en procedimientos penales deberían dejar sus puestos al frente de la institución, señaló el Diputado local por Morena, José Manuel Luque Rojas.

Tanto él como Feliciano Castro Meléndrez aseguraron que los espacios de la institución son utilizados para defender los intereses personales de los universitarios vinculados a proceso, más no en defensa de la autonomía de la UAS.

“Ellos no hablan desde una postura institucional, y me refiero específicamente al caso de Robespierre Lizárraga, encargado del despacho de la Rectoría, y me refiero a Jesús Madueña... obviamente hablan desde la perspectiva de acusados e instrumentalizan a la institución y a sus recursos”, declaró Luque Rojas.

“Esos extravíos son los que los jueces tienen que resolver pronto, yo creo que Robespierre Lizárraga no puede seguir siendo Rector de la Universidad, encargado del despacho, y no deben de volver mientras que estén sujetos a procesos penales, porque justamente ellos hablan desde su condición de procesados penalmente y por eso anuncian la toma del Congreso, de la Fiscalía, del Palacio de Gobierno”, sostuvo el Diputado.

Esto, luego de que durante los festejos por el Día de la Revolución organizado por la UAS, Robespierre Lizárraga Otero declaró que la Universidad está en rebeldía ante una persecución política que aquejan desde la casa rosalina.

“El tiempo que nos ha tocado vivir es el tiempo de lucha, de trabajo y de unidad, es defensa de la Legalidad, de nuestra Ley Orgánica y de nuestra Autonomía; Emiliano Zapata fue contundente en afirmar que él prefería morir de pie que vivir arrodillado, nosotros apostamos por la vida, por la educación y por la dignidad”, fueron las palabras de Lizárraga Otero, encargado del despacho de Rectoría.

Por su parte, Feliciano Castro Meléndrez reiteró que las quejas de una presunta persecución política contra la UAS, que indican sus funcionarios, son meros delirios, e hizo énfasis en que los universitarios manipulan la narrativa para defenderse a sí mismos y convocar a marchas y manifestaciones.

“Lo que tienen que hacer es presentarse en los términos que supone el cauce del debido proceso... ellos son responsables de los actos que vayan a asumir, tenemos la plena convicción de que es un ejercicio de manipulación al margen de la Ley”, puntualizó.

“Las convocatorias que están haciendo los ex funcionarios de la UAS es una manipulación reivindicando la defensa de la autonomía, pero en realidad lo que hacen es defender una situación de carácter personal ante el proceso por una presunta corrupción”.