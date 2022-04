Funcionarios se cobijan en su propia interpretación de las leyes para promocionar la Revocación de Mandato, señala INE Sinaloa

Las y los funcionarios se han apoyado en su interpretación personal de la Ley para promover la figura del Presidente Andres Manuel López Obrador y la consulta de Revocación de Mandato, opinó el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda.

“Hay una especie de interpretación que le sirve a algunos funcionarios y funcionarias de argumento para sentirse con la libertad de hacer o emitir un pronunciamiento y lo han estado haciendo”, comentó.

El posicionamiento anterior fue vertido no sin antes señalar lo complicado que resulta para el INE declarar en este sentido, pues será el Tribunal Electoral el organismo que defina si se han cometido en irregularidades en torno a la Revocación de Mandato y al incumplimiento de la veda electoral, y no el Instituto.

“Es complicado para las autoridades electorales pronunciarse porque no nos va a tocar resolver, y también hay que considerar el momento en que estamos. La Constitución 283 Legisladores, y 101 Senadores y Senadoras escribieron en la Constitución que el INE sería la única instancia para difundir la consulta, así lo escribieron ellos en el artículo 35; también escribieron que debería de suspenderse toda propaganda gubernamental”, explicó Ruelas Miranda.

“Después, los mismos diputados y diputadas emitieron un acuerdo en donde decían que iban a reinterpretar el concepto de propaganda, y tal parece que algunas personas, algunos funcionarios y funcionarias entendieron que toda no es toda y que única no es única. Después vino el Tribunal que dijo que esa reforma no era aplicable para la Revocación de Mandato”

A pregunta expresa se le consultó sobre la movilización encabezada por el Dirigente Mario Delgado Carillo este martes, en el que se reunieron personalidades morenistas de todo el estado y se promovió el nombre del Presidente de la República.

“Si hubiera una persona que estuvo ahí y que le pareció un acto irregular, seguramente hoy o mañana estaremos recibiendo las denuncias correspondientes con las evidencias”, informó el vocal del INE en Sinaloa.

“Las quejas que se presenten por Ley las tenemos que recibir, y solamente cuando se consideren que son frívolas y que no tienen ningún sustento cabría la posibilidad de desecharlas sin iniciar el procedimiento, pero lo más seguro es que se reciban”

Aunque la jornada de Revocación de Mandato sea el próximo domingo 10 de abril, el INE se mantiene a la espera de recibir denuncias que señalen irregularidades dentro del proceso democrático.