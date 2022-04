Funcionarios usan carros del Ayuntamiento de Culiacán como si fueran propios, acusa regidor Sadol Osorio

Los funcionarios que trabajan para la administración municipal hacen uso indebido de los vehículos oficiales al utilizarlos para fines personales, condenó el regidor Sadol Osorio Porras.

Destacó que esta práctica es motivada debido a que el Ayuntamiento tiene entre su parque vehicular unidades que no están rotuladas, por lo que pasan desapercibidas cuando se usan de manera indebida.

“Los vehículos oficiales que se compren o sean adquiridos en comodato son propiedad del mismo (Ayuntamiento), por lo tanto, debían de ser debidamente acreditados, deben de estar visibles y deben de ser de fácil identificación para prever que no se haga mal uso de los mismos”, mencionó Osorio Porras.

“Hay un uso indebido del parque vehicular por parte de las personas que deberían de poner el ejemplo, hablamos de los funcionarios más cercanos al Alcalde (Jesús Estrada Ferreiro), que son quienes andan libremente con carros sin rotular, sin tener acreditado que son vehículos oficiales, es una omisión tremenda de parte del Alcalde, el no querer transparentar el destino de los recursos públicos de los culiacanenses”

Desde el pasado 9 de abril el edil reclamó que durante el evento en el que se promocionó la Revocación de Mandato se utilizaron vehículos oficiales del Ayuntamiento. El evento en cuestión fue encabezado por autoridades de Morena, y tuvo lugar en el Parque Acuático el 5 de abril.

En total, habrían 10 vehículos involucrados en este señalamiento, en los que funcionarios municipales acudieron al evento presidido por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

En aquel momento, Osorio Porras exhortó públicamente que los vehículos propiedad del municipio se rotularan para evitar malas prácticas.

“Nuevamente el Alcalde hizo caso omiso de las recomendaciones de un servidor en el tema de las rotulaciones y evitar en el mal uso del parque vehicular, dejando este tema suelto y libre. No hubo orden y donde no hay orden lo que impera es el desorden, es lamentable que no se hizo el resguardo, ni en la revocación de mandato ni en las vacaciones de semana santa, los funcionarios se llevaron sus carros libremente sin una circular girada por la presidencia para prevenir el mal uso de este parque vehicular igualmente los recursos públicos”, criticó el panista.