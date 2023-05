“El Estado no ha garantizado investigaciones efectivas, al contrario, hay retrocesos en la Fiscalía General de la República (FGR) que no quiere colaborar en las búsquedas y que no ha cumplido con sus obligaciones de crear los registros forenses que ayudarían a buscar a nuestros seres queridos.”, dijo Cruz Bernal.

“Es un infierno acudir a instituciones responsables de la justicia, en el momento de acudir a denunciar, en la pésima integración de los expedientes, en las audiencias en juzgados; además de las constantes revictimizaciones, simulaciones y vejaciones desde las estructuras de seguridad, procuración y administración de justicia del Estado Mexicano.”, agregó.