El Presidente Municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, la Secretaria de las Mujeres en Sinaloa María Teresa Guerra Ochoa y la dirigente de Morena en el estado Merary Villegas Sánchez, participarán en la contienda por la candidatura a la Alcaldía de Culiacán por Morena.

Lo anterior fue adelantado por el Gobernador Rubén Rocha Moya en su conferencia de prensa La Semanera.

”Se van a inscribir a regidurías, diputaciones locales a partir de hoy, mañana y pasado, son tres días”, dijo el Gobernador.

Los perfiles interesados en la candidatura a cargos de elección popular a nivel local por Morena deberán registrarse de este lunes al día miércoles en el proceso interno del partido, explicó el Gobernador.

Rocha Moya señaló que hay funcionarios que se le han acercado para pedir su aprobación de buscar una candidatura por Morena; sin embargo señaló que las aspiraciones son personales, y no se dedicará a otorgar permisos.

”Todo el que quiera hacerlo tiene su derecho a hacerlo, todo el que considere que tiene los requisitos y méritos del movimiento Morena”, resolvió el Gobernador.

En cuanto a las personas ex priístas que se han sumado al movimiento de Claudia Sheinbaum, y han expresado sus simpatías a la Cuarta Transformación, Rocha Moya señaló que no tiene conocimiento de que busquen alguna candidatura.

”Que yo sepa de los ex priistas que se adhirieron a Claudia en un acto, igual hay otros ciudadanos que tienen la oportunidad de participar. Pero entiendo que no hay algún otro interesado que me haya dicho a mí, ni Jesús Valdés ni las diputadas ni diputados de Culiacán me han dicho eso”, mencionó.