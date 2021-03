Gane o pierda la reelección, el 7 de junio regresa Estrada Ferreiro a la Alcaldía de Culiacán

El 7 de junio, un día después de las elecciones e independientemente del resultado, regresaría Jesús Estrada Ferreiro a ocupar su cargo como Presidente Municipal de Culiacán, luego de pedir licencia para contender por la reelección.

Esto fue revelado por el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, quien agregó que solo en caso de que Estrada Ferreiro solicite la renuncia a su cargo, el Congreso del Estado tendrá que intervenir para nombrar un Alcalde sustituto.

“El 7 de junio regresa Estrada Ferreiro pase lo que pase”, dijo el funcionario municipal.

“No se ha considerado que no regrese, pero en caso de solicitar él su retiro permanente entonces el Congreso del Estado es el que nombra al haber una vacante en Gobierno municipal. Cuando es un retiro definitivo del titular del Poder Ejecutivo municipal cualquier ciudadano puede ser designado por el Congreso del Estado”.

El ahora candidato de Morena por la Alcaldía de Culiacán ya había anunciado sus intenciones de volver a su cargo para culminar su periodo 2018-2021.

“Si no soy -reelecto-, regreso. Si soy, también regreso. Tengo que regresar a terminar mi periodo, no es un juego, no es un pasatiempo, es una responsabilidad”, dijo.

Agregó sentirse seguro en la búsqueda de su reelección.

“Si yo soy el candidato no perdemos, lo que hemos hecho está a la vista”, comentó.