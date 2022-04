Ganó el apoyo a AMLO, pero debido a baja participación el ejercicio de Revocación de Mandato no es vinculante

De manera histórica este domingo 10 de abril se realizó la primera consulta de Revocación de Mandato en México, y los resultados preliminares del cómputo de votos favorecen a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador siga en su cargo hasta terminar la actual administración.

Sin embargo, debido a que la participación ciudadana se estima fue de entre el 17 por ciento al 18.2 por ciento, el ejercicio democrático no es vinculante de acuerdo a lo establecido en la Ley de Revocación de Mandato, por lo que este respaldo a López Obrador no se concretaría como un triunfo sobre la Revocación de Mandato.

De acuerdo a datos correspondientes al conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, la respuesta de la consulta que respalda la administración de AMLO tendrá un porcentaje del 90.3 por ciento al 91.9 por ciento; la respuesta que solicita se le revoque el mandato al Presidente tendrá de un 6.4 por ciento a un 7.8 por ciento de votos; mientras que del 1.6 por ciento al 2.1 por ciento serán votos nulos.

En Sinaloa, durante la consulta de Revocación de Mandato se pudo documentar que la participación, en su mayoría, fue de adultos mayores.

Además, un mayor porcentaje de ciudadanos acudieron a las casillas especiales, mientras que en las casillas básicas la asistencia fue reducida: en la casilla especial de la central Millenium de Culiacán se registró una participación del 90 por ciento, mientras que en la casilla básica de la colonia Los Mezcales hubo una asistencia del 10 por ciento.

En Mazatlán, se detectó la presencia de automóviles particulares con letreros que ofrecían transporte a la ciudadanía que se dirigía a emitir su voto.

Mientras que en Escuinapa se registraron reclamos por parte de foráneos que deseaban participar en la consulta de Revocación de Mandato, sin embargo la casilla especial más cercana al municipio se encontraba en el puerto de Mazatlán.

Los únicos partidos políticos que estuvieron presentes en la fiesta cívica fueron el PAN, el PT y Morena, quienes solicitaron de manera previa mantener representantes en diversas urnas repartidas en el Estado.

LA JORNADA

A tres horas de iniciada oficialmente la jornada de Revocación de Mandato, en Sinaloa se alcanzó la instalación del cien por ciento de casillas electorales.

En total, se instalaron mil 346 casillas en todo el estado repartidas de la siguiente manera: en el Distrito 1, con cabecera distrital en Mazatlán, se instalaron 186 casillas; en el Distrito 2, con sede en Los Mochis, se instalaron 212 casillas; en el Distrito 3, de Guamúchil, fueron instaladas 198 casillas; en el Distrito 4, en Guasave, se instalaron 189 casillas; Distrito 5, con sede en Culiacán, hay 186 casillas; Distrito 6, en Mazatlán, se instalaron 175 casillas; y en el Distrito 7, en Culiacán, se instalaron 200 casillas.

Para garantizar la seguridad durante el ejercicio democrático, se desplegaron 600 elementos estatales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa para vigilar la jornada.

“Se estableció un centro de mando en el C4, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno y autoridades del INE”, describió el titular de la SSP, Cristóbal Castañeda Camarillo, previo a la instalación de las casillas.

Aunque sí existieron incidentes registrados por el Instituto Nacional Electoral, estos fueron clasificados como menores, pues no comprometieron la seguridad publica. De estas 15 situaciones, 11 casos fueron protagonizados por ciudadanos que votaron a pesar de no aparecer en la lista nominal, o no contaban con una credencial de elector.

“En la casilla 2647 básica del Distrito 1 de Mazatlán, el incidente reportado y clasificado en este rubro dice : el representante del partido Morena le dijo al Secretario que aunque el ciudadano no apareciera en la lista nominal, se le tenía que dar la boleta para que votara y se anotara en la hoja blanca, porque en su partido (Morena) y en el INE eso se les había dicho. Fueron 4 personas a las que se le dio boleta”, leyó en el Reporte de Incidentes Presentados en Casillas, el Presidente del Consejo Electoral en el Estado, Jorge Luis Ruelas Miranda.

“Desde luego no hay ninguna instrucción por parte del INE, la instrucción es que si no aparecen en la lista nominal no pueden votar”

Otra situación presentada fue la ausencia prolongada o definitiva de algún funcionario de casilla, así como también se registró el entorpecimiento en el funcionamiento de las urnas por parte de representantes de partidos políticos.

“Por pretender asumir las funciones de funcionario de casilla, la casilla 3672 básica, del distrito 3: un representante del partido estaba llevando a los ciudadanos a ejercer su voto, obstaculizando el ejercicio democrático”, relató el titular del INE en Sinaloa.

DETECTAN ‘ACARREOS’ EN NAVOLATO

El Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Navolato, Omar Quevedo Beltrán, denunció que funcionarios del Ayuntamiento estarían ‘acarreando’ personas para que voten a favor de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta de Revocación de Mandato.

Los funcionarios involucrados pertenecerían a la Dirección de Fomento Económico y a la Secretaría Particular de Presidencia Municipal, denunció el panista en redes sociales.

“Decían ya no practicar este tipo de acciones en el nuevo Gobierno, en el nuevo partido político. Ahí estamos viendo que siguen suscitándose las mismas practicas en los nuevos partidos”, dice Quevedo Beltrán en un video difundido vía Facebook.

“Ellos dicen ser de la Cuarta Transformación y hoy están viendo el resultado de las acciones que se están presentando: siguen los acarreos”

Estos hechos fueron detectados en la comunidad de Yebavito. En el video el Dirigente municipal del PAN señala un autobús donde presuntamente se estarían desplazando a personas de localidades aledañas para favorecer en la consulta al Presidente.