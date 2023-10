La Universidad Autónoma de Sinaloa gasta el dinero presupuestado para aguinaldos en caravanas, movilizaciones, lonas, pagos a periodistas para limpiar la imagen del Rector y funcionarios vinculados a procesos, acusó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

A pregunta expresa sobre la posible destitución del Rector Jesús Madueña Molina, Rocha respondió que protegerá a trabajadores universitarios; aseguró tener fondos en caso de que la UAS necesite para pagar aguinaldos.

“Ya les dije yo, les saco mi celular y les digo ‘miren, yo tengo el aguinaldo de los trabajadores’ porque ellos no tienen el aguinaldo de los trabajadores guardadito, si está presupuestado”, afirmó.

“Lo qué tienes qué hacer es tomar una medida para garantizar el aguinaldo de los trabajadores, que no lo gasten en marchas, que no lo gasten en defender corruptelas, que no lo gasten en eso, que no paguen a gente que vaya allá a México a tratar de enlodarnos, gastan el dinero en eso”.

Incluso, señaló que la UAS tiene una red de periodistas que presuntamente favorecen la imagen de las autoridades universitarias, e incriminan a los servidores públicos.

Negó que la Máxima Casa de Estudios haya solicitado apoyos económicos para cubrir el pago por ley.

“No me han dicho (UAS), pero a los trabajadores ya les dije ‘yo les garantizo que los voy a apoyar’, lo único que les pido es que no anden apoyando la corrupción”, agregó Rocha.