Gas, limones y pollo a la alza, inflación golpea a las familias sinaloenses; Diputado pide a Profeco checar precios

La inflación está perjudicando a las familias y pequeños comerciantes, sobretodo quienes se dedican a elaboración y venta de alimentos, consideró el Diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta, Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso, haciendo el llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor y demás autoridades a que revisen el precio de los productos.

“El pollo está fuera de control, los limones están fuera de control, la canasta básica donde la clase media y la clase del sector más necesitado está siendo duramente perjudicado, está complicado el tema de la canasta básica en Sinaloa, está fuera de control”, señaló el legislador de la bancada del PRI.

“Solicito a las autoridades, que salgan por favor a controlar los precios que se están saliendo de control, no están dentro de los rubros autorizados, por lo cual tanto Profeco como aquellas que son responsables de esta acción, que salgan a controlar esta situación en perjuicio de los sinaloenses”, agregó.

De la Rocha Zazueta informó que el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, Codesin, sacó un informe en que señala que Culiacán alcanzó niveles arriba del 8 por ciento de inflación, aunque a nivel nacional haya descendido a 7.1 por ciento, siendo el índice más alto alcanzado.

Que no suba y se mantenga, reiteró el legislador sobre la inflación, para lo cual deben actuar las autoridades para bajar este índice y que se refleje en el mercado y en las familias sinaloenses

“Necesitamos que las autoridades salgan inmediatamente a verificar los precios y que no se salgan de control, por ejemplo los limones, no puede ser que se suba a 90 y tantos pesos el precio del limón y ahí viene el gas que es otro problema porque se están llenando a un 70 por ciento y además con el precio que está fuera de control y no te están dando el servicio correcto”, refirió.

También realizó un llamado para que la Profeco revise precios de medicamentos, por la alza que tuvieron en medio de la emergencia sanitaria de Covid-19, mientras que en Sinaloa el delegado fue cambiado y no ha tenido acercamiento con los medios de comunicación y no hay acceso a entrevistas, así también pidió verificar que no aumenten desmedidamente precios en establecimientos como taquerías, loncherías o los mercados municipales.

“La canasta básica ya está arriba de los mil 900 pesos, no puede ser, no podemos sostener así una familia, tenemos que verificar los precios y que baje a los mil 715 que es el precio de la canasta básica a nivel nacional”, subrayó.