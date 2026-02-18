Gestiona Gámez recursos federales en la CDMX para cultura de paz en Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán gestiona una inversión federal de al menos 20 millones de pesos para el proyecto “Territorios de Paz”, enfocado en crear espacios educativos, deportivos y culturales, informó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil tras reunirse con autoridades federales en Ciudad de México.

Este miércoles, el primer edil sostuvo una reunión en la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El proyecto, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla centros comunitarios con multicanchas techadas, cancha de fútbol, trotapista y frontón.

También incluirá espacios culturales, atención a la salud mental, senderos iluminados y áreas para bachillerato.

El alcalde informó que funcionarios federales visitarán próximamente la capital sinaloense para evaluar la viabilidad de los espacios donde se desarrollarán las obras.

“Los funcionarios federales visitarán la capital en los próximos días para supervisar áreas de factibilidad. Es una buena noticia porque es claro que Culiacán es prioridad para la Presidenta Claudia Sheinbaum; estamos agradecidos por este impulso a espacios para los jóvenes, que estarán a disposición de toda la ciudadanía”, aseguró Gámez Mendívil.

Indicó que el programa se suma a otros proyectos como el Sendero de Paz en el bulevar Agricultores, que contempla infraestructura deportiva y espacios recreativos.

También destacó la colaboración con instituciones académicas y organismos especializados para impulsar actividades culturales y educativas.

Durante su agenda en la capital del país, el alcalde sostuvo además un encuentro con el Senador Ignacio Mier.

En la reunión dialogaron sobre fortalecer alianzas de gestión y proyectos estratégicos para el desarrollo de la capital sinaloense.