$!Gilberto muestra su talento para asustar en Halloween con casa llena de brujas y fantasmas

En redes sociales se difundieron cientos de imágenes de la vivienda, pues al no ser Halloween una tradición propia de México, no es muy común ver casas y establecimientos decorados de manera alusiva como en Estados Unidos.

“No es que me fascine el Halloween, a mí me gusta ver la casa decorada, yo vendo piñatas, y como me da tiempo de hacer monos, pues aprovecho la ocasión”, explicó.

Sin embargo, para Gilberto Contreras, quien lleva realizando esta actividad desde hace una década, no es más que una oportunidad para mostrar su talento, hacer lo que le gusta y, por qué no, darle uno que otro susto a quienes caminan de noche por la zona.

Las figuras y personajes fueron hechos a mano, haciendo uso de diversos recursos, desde materiales reciclados, confección de vestuarios y compra de máscaras.

“Las brujas son de papel, como si fuera una piñata, pero las manos son de alambre y lo demás es de papel, como son brujas solo les compré las máscaras y les mandé hacer los vestidos”, detalló.

Realizar esta decoración le tomó muchas horas de trabajo, ingenio y mucha paciencia, pues son piezas distintas con muchos detalles pequeños.

“Los hice desde septiembre, pero no los saqué hasta los primeros de octubre. Nadie me ayuda, yo salgo del trabajo, me pongo a comer y me pongo a hacer algo”, señaló.