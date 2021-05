Aunque la ex Diputada local por el PRI se mostró a favor de Zamora Gastélum, el área de atención a medios de comunicación del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa confirmó a Noroeste que no se ha recibido la renuncia de la misma, por lo tanto, podría continuar haciendo uso de los recursos del Partido del Trabajo hasta que terminen las campañas el 2 de junio.

El pasado viernes, en una conferencia de prensa, González Burboa reconoció que la preferencia al voto no la favorece, por lo que apoyará el proyecto de Mario Zamora Gastélum y claudicó de manera simbólica.

“Quiero ver crecer y desarrollarse a mi querido estado, pero también soy una mujer realista, estoy consciente que a unos días de la elección las preferencias electorales no me favorecen, por lo mismo y porque quiero lo mejor para mi pueblo, he tomado la dura y difícil decisión de no continuar con mi aspiración de ser la siguiente gobernadora de Sinaloa”, informó.

“Hoy lo digo claro, que estoy convencida de que Mario Zamora es un candidato que sacará adelante a mi estado y velará por mi gente y he tomado la decisión de otorgarle mi pleno respaldo”.