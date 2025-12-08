Gobernación programará encuentro en Sinaloa por caso UAS; Rocha plantea ante federación necesidad de mesa de diálogo

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación tienen previsto trasladarse a Sinaloa para sostener una reunión con autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, luego de que el Gobernador Rubén Rocha Moya planteara en la Ciudad de México la urgencia de instalar una mesa de trabajo que atienda el déficit de recursos y el proceso de reingeniería en la institución.

El mandatario estatal acudió al Zócalo capitalino para participar en la conmemoración de los siete años del proyecto político iniciado por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su presencia en la capital, señaló que aprovechó para sostener acercamientos con diversas dependencias federales, aun cuando no pudo abordar los temas directamente con la Presidenta.

“Pude ver al secretario de Educación (Mario Delgado Carrillo) y le pedí que por favor nos atendieran la mesa de diálogo que necesita la UAS, por el tema de la reingeniería y la falta de recursos. También hablé con el tema de Gobernación y quedaron de venir. Ellos vienen muy probablemente mañana‘’, expresó el Gobernador.

Rocha Moya explicó que conversó con titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública, a quienes expuso la necesidad de que ambas dependencias intervengan en la problemática financiera que enfrenta la UAS. De acuerdo con el Gobernador, ambos funcionarios recibieron la solicitud y acordaron iniciar un espacio formal de diálogo.

La reunión está programada para este martes a las 14:00 horas, donde participarán representantes federales y autoridades universitarias. El objetivo es revisar la falta de recursos para el pago de aguinaldos a trabajadores y jubilados, así como avanzar en los planteamientos de la reingeniería integral que se desarrolla en la institución.

El Gobernador indicó que, durante las conversaciones, solicitó directamente a la Secretaría de Educación que la mesa de diálogo se habilitara a la brevedad, dado el momento crítico que atraviesa la universidad. También mencionó que personal de Gobernación prevé viajar al estado para acompañar este proceso.

La convocatoria surge en medio de las recientes manifestaciones de jubilados de la UAS, quienes han exigido atención urgente ante el riesgo de no recibir sus prestaciones de fin de año y han atribuido la situación a la falta de claridad en el manejo de recursos universitarios. Las autoridades estatales esperan que la intervención federal permita abrir un canal estable de comunicación entre todas las partes involucradas.