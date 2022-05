Gobernador debe atender los problemas de seguridad en Sinaloa, no andar en campañas de Morena, critica Mario Zamora

En entrevista telefónica con una estación de radio local, Zamora dijo que los niños no se merecen estar en el suelo, tirados boca abajo, y protegiéndose de las balas.

Rocha Moya estuvo este fin de semana en Hidalgo, apoyando a Julio Menchaca, candidato a Gobernador de dicha entidad, y semanas atrás, acudió a otras entidades.

“En lo personal creo que es Gobernador todos los días, y es lamentable o es triste, ver como prácticamente el Gobernador andaba haciendo campaña en otros Estados, para otros candidatos, y en Sinaloa las cosas no se ven nada bien”, dijo en esa entrevista.

Señaló que las autoridades no pueden decidir si la estrategia de seguridad es la correcta, esa valoración es de la ciudadanía.

También criticó que la estrategia de abrazos y no balazos no está dando resultados, y la promesa de pacificar y desmilitarizar el País no parece cumplirse por los gobiernos de Morena.