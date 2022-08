Gobernador desconoce costo de contratación de Edén Muñoz; ‘vale la pena que venga alegrar a los sinaloenses’, dice

Después de que se diera a conocer por el propio Gobierno del Estado que para la Noche del Grito de Independencia estará como artista estelar el cantante Edén Muñoz, el Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que desconoce el costo de su contratación, pero que vale la pena para alegrar a los sinaloenses.





¿Cuánto le costó al Estado?

Ah no sé, ¿quién lo anunció eso?



El ISIC y Gobierno del Estado también

Ah pues pregúnteles a ellos, pregúnteles a ellos.



¿Cómo cuánto estarán gastando?

No sé, pero vale la pena que venga el que pueda alegrar a los sinaloenses de eso me hago responsable yo, lo otro es hipocresía, porque gastaban miles y miles, y lo querían ocultar.

Lo que gaste ahí, yo se los voy a informar claramente.



¿Se gasta menos que el Gobierno de Quirino, que traía artistas como Julión?

No quiero hacer comparaciones con eso, lo que yo resuelva gastar en esos eventos soy responsable de eso, al margen de que hacía Quirino y Malova, si hacían lo que hicieran no. Nosotros somos responsables de lo nuestro.



Este miércoles el Gobierno del Estado dio a conocer el programa para la tradicional celebración del aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México.

Como estelar se anunció al cantautor sinaloense Edén Muñoz, así como el dueto Los Dos de la S.