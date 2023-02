CULIACÁN._ El Gobernador de Sinaloa admitió no tener certeza o pruebas sólidas en contra de Ernesto Hernández Norzagaray, comunicador al que hace una semana señaló de corrupción.

Rubén Rocha Moya reveló que los indicios con los que cuenta para acusar al periodista de tomar dinero del Gobierno de Sinaloa para hablar a favor de sus gestiones durante la administración de Quirino Ordaz Coppel vienen de conversaciones.

“Otras cosas, pero que no tengo certezas, pero yo sé. Si arregló con el Gobierno anterior aquí, te digo porque me las platicaron sus actores, pero me quedo con esa”, comentó el Mandatario estatal.

El 13 de febrero el Gobernador aprovechó su conferencia de prensa semanal, que es transmitida en las plataformas oficiales del Gobierno de Sinaloa, para acusar de corrupción a Hernández Norzagaray.

“Hay ahí unos columnistas de un periódico muy famoso que están ahí, se la llevan píquele y píquele, pero han venido aquí a ver si hay feria. De seguro que si les hubiéramos dado feria ya no estuvieran allá. Y lo digo porque los conozco de vida”, dijo.

“Columnistas de un periódico famoso, uno de Mazatlán, pero que vive de la mocha, que es un académico, que hizo un doctorado en España, y que nos viene a presumir de su doctorado. Yo sé cuáles son esos doctorados y el doctorado no les quita lo corruptos. Es el caso de este Hernández Norzagaray, ese le escribe al mejor postor, estaba peleado con Cuén y ahora se dedica a alabarlo. Ya cambió, le pagaron más, le pagaron mejor. Han venido a eso, es que creen que valen mucho”.

Durante sus acusaciones Rocha Moya señaló que el comunicador ha utilizado sus plataformas para promover la imagen del ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Él las da (pruebas de corrupción), ¿Qué dice? ‘tengo un año que me recontrataron’, y hace un año que empezó a escribir a favor de Cuén. Él lo dice”

“Recontratan a los que quieren beneficiar, y un recontrato vale la pena la pluma. ¿Para qué averiguamos más? Ya lo confesó. Tiene un año recontratado y tiene un año que cambió su destino la pluma”.

Por su parte Hernández Norzagaray señaló que se encuentra evaluando si denunciar ante Derechos Humanos o Artículo 19 los señalamientos infundados por parte del Gobernador, realizados en una plataforma gubernamental.

“Yo ahorita estoy todavía pues en la reflexión, creo que no esperaba que en esta comparecencia de hoy en la mañana el Gobernador abundara, entonces en función de eso determinar la estrategia que corresponde, por lo pronto lo que yo escuché de la comparecencia, es que el gobernador no trae evidencia. Es su dicho es su dicho, su percepción sobre mi trabajo y percepción sobre mi vínculo con la universidad”, determinó.