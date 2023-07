El Gobernador Rubén Rocha Moya se comprometió a encargarse de pagar las quincenas y el aguinaldo de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero les pidió no defender al Rector Jesús Madueña Molina, ni al “señor que está encima del Rector”.

En la conferencia de prensa La Semanera, Rocha Moya destinó unos 20 minutos a hablar sobre cómo en la historia la comunidad universitaria sinaloense ha defendido la autonomía en dos ocasiones.

Y luego de los ejemplos de 1970, en que lograron el derecho de elegir al Rector a través del voto de alumnos y maestros, y de 1975, cuando pelearon por quedarse con las escuelas preparatorias, aclaró que lo de hoy no es un asunto de la autonomía, sino de transparencia y evitar la corrupción.

“Vamos a pagar, yo me encargo de que se les paguen todas sus quincenas y su aguinaldo, nada más les encargo una cosa: espero que no se lo roben antes de llegar el dinero, porque siempre les falta dinero para el aguinaldo”, expresó.

“Y por lo que nos hemos dado cuenta por los reportajes de los medios y por la documentación que tiene la Fiscalía, con la que ha hecho judicialización ante el Poder Judicial, hay mucho manoteo en el dinero de la UAS”.

Recalcó que los que manejan el dinero no son la UAS.

“La UAS la quiero mucho, la UAS son los estudiantes, son los profesores, son los investigadores, son los culteranos, son los que trabajan, los extensionistas”, agregó.

Respecto a la marcha por la paz y concordia del viernes, así como la manifestación del sábado por la autonomía universitaria, ambas con apariciones de Madueña Molina, el Gobernador aseguró que no hay persecución política ni violación.

“Nadie quiera decir que estamos golpeando a la UAS, porque estamos exigiendo cero corrupción en la universidad, nadie, nadie, nadie puede decir eso y si lo dice es porque quiere esconder su práctica por lo menos presumiblemente deshonesta”.

Pidió no defender la corrupción y exigir el esclarecimiento de procesos públicos que no han sido transparentando en la supuesta defensa de la autonomía universitaria.

“No defiendan la corrupción, la universidad debe de ser el espacio de la sociedad más transparente, debe de ser el espacio de la sociedad con mayor autoridad moral, porque ahí se forman los profesionistas”, señaló.

Argumentó que tanto el Rector de la máxima casa de estudios, como el líder político del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, buscan protección de la ciudadanía en lugar de aclarar las pruebas presentadas por medios de comunicación.

“No se han ido a parar allá, ¿qué han hecho? Pegar el grito y decir nos quieren violar la autonomía, no, les queremos limpiar la universidad porque se presume que están haciendo mal uso de los recursos”, dijo.

Rubén Rocha Moya pidió a la ciudadanía no caer en las declaraciones del líder universitario, pues destacó que no es representante de la UAS pues fue elegido por un poder fáctico.

“Los últimos tres (rectores) que ha tenido la universidad, no, porque a ellos los ha nombrado un poder fáctico que es el líder de un partido, entonces ellos no representan, los rectores no representan a la comunidad universitaria”.