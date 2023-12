CULIACÁN._ El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está tratando de maquillar las cifras de las personas desaparecidas al hacer nuevo censo, consideró Alma Rosa Rojo Medina, representante del colectivo Voces Unidas por la Vida.

Comentó que si bien ella no ha revisado directamente el nuevo padrón de desaparecidos, podría ser que no aparezca su hermano, Miguel Ángel Rojo Medina, a quien busca desde hace 14 años, 5 meses y 16 días; lo que ya les sucedió a otras compañeras de otros estados que también buscan a sus familiares y no aparecen en el padrón.

“Me están diciendo algunas compañeras de otros estados que han checado y que sus hermanos, familias, sus hijos, padres, no aparecen en el padrón de desaparecidos, quiere decir que a lo mejor ya borraron todo eso”.

Consideró que el que se haya rasurado a más de 100 mil personas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, RNPDNO, es una situación de lo más indignante y una falta de sensibilidad del representante del Ejecutivo federal.

“Él ha demostrado que no quiere nada con los desaparecidos ni con las familias tampoco, menos con las familias porque de hecho al quitar un fideicomiso que estaba para las víctimas y hacer tanto daño a las víctimas indirectas, no se vale. Cuando fuimos nosotros como familiares de desaparecidos los que en su campaña lo apoyamos muchísimo”.

Manifestó que no es justo que se violen los derechos de los desaparecidos y de sus familiares, pues están tratando de que la administración de AMLO no se vea tan manchada, al dejar a 12 mil 377 personas de las 113 mil 468 que había en la base de datos.

Otra cosa que le pareció indignante es que el Presidente asegure que muchos de los desaparecidos están en los penales, cuando los casos en los que se han encontrado a familiares en las cárceles son aislados, como un hombre que encontraron en Zacatecas y que era originario de Sonora.

“Yo estuve en (Ciudad de) México, chequé el reclusorio Norte, Sur, Oriente, el Santa Martha Varonil, Santa Martha Femenil y no encontramos nada, nada, no encontramos ningún desaparecido, yo no entiendo cómo él puede decir que están en la cárcel, que ahí hay muchos de nuestros familiares desaparecidos, nosotros hemos andado a nivel nacional en los penales, tanto de Morelos, Baja California, Sonora, y no hemos encontrado familiares”.

Con ello, la rastreadora invitó a la ciudadanía a que si saben de algún familiar que tengan desaparecido que denuncien, así como si saben de algún lugar donde podría haber un desaparecido que llamen a las comisiones de búsqueda de su entidad.

Agregó que a nivel nacional se van a tomar acciones, pero a nivel estatal también se requiere sensibilizar al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que si bien ha hecho cosas por las familias como avanzar con el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana de Culiacán, es una promesa que no se ha cumplido en su totalidad, ya que no ha arrancado en operaciones.