Gobierno de Quirino ya superó las 5 mil denuncias por personas desaparecidas

“Si se refiere a homicidio, yo he estado insistiendo que las cuentas no nos salen; porque hay veces que encuentran de esos que alguien dejó por ahí tirado, abandonado, a pero no tomamos en cuenta que el delito de desaparición forzada a muchos de ellos se les encuentra en fosas clandestinas, obviamente muertos y no están contando en la cifra, en la contabilidad como tales”, dijo Loza Ochoa.

DENUNCIAS POR DESAPARICIÓN

Según la información estadística del Secretaria Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa ya superó las 5 mil denuncias por desaparición.

2021

86*

2020

1,176

2019

1,452

2018

1,314

2017

999

* Cifra al mes de enero