Gobierno de Sinaloa revisará al personal del penal de Aguaruto tras aseguramiento de armas, drogas y gallos de pelea

El Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que revisarán al personal del penal de Aguaruto tras el decomiso de armas, drogas, y gallos de pelea al interior del centro penitenciario.

Admitió que para que haya el ingreso de dichos objetos debe haber complicidad de las autoridades, por ello realizarán la revisión.

Rocha Moya aseguró que desconocían que había armas en el penal, y que dicha problemática fue una herencia de gobiernos anteriores.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre que la Secretaría de Seguridad Pública no proporcionó toda la información del aseguramiento y editó imágenes en las armas decomisadas, aseguró Rocha Moya que es para no hacer apología del delito, y que no fluyeron todos los datos por las investigaciones realizadas.

Detalló que el aseguramiento fue en carracas donde hay reos del orden federal.