El Gobierno de Sinaloa anunció que la conferencia de prensa “La Semanera”, encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, será suspendida hasta que el proceso electoral en curso culmine.

Las campañas electorales terminarán el próximo 29 de mayo, y la jornada electoral será el 2 de junio.

En un mensaje dirigido a medios de comunicación que asisten al espacio informativo se estableció esta suspensión.

“Se les informa que la conferencia de prensa, ‘La Semanera’ se reanudará una vez concluido el proceso electoral actual”, se expone en el mensaje de parte del equipo de comunicación de Gobierno estatal.

La conferencia “La Semanera” es un espacio encabezado por Rocha Moya que tiene un formato similar a la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador “La Mañanera”, pero de manera semanal.

En esta conferencia el Gobernador expone las actividades relacionadas con las gestiones públicas de su administración, y también expresa opiniones al ser cuestionado por medios de comunicación.

El pasado 28 de marzo el Instituto Nacional Electoral ordenó al Gobernador bajar de internet la emisión de “La Semanera” del 29 de enero, pues se detectó que hacía propaganda a favor de la candidata a la Presidencia de México por Morena Claudia Sheinbaum Pardo.

En aquella ocasión el Gobernador fue denunciado por el Partido Sinaloense de incumplir con el artículo 134 de la Constitución Mexicana al utilizar un espacio financiado con recurso público para promocionar la imagen de Sheinbaum Pardo, en ese momento precandidata a la Presidencia.

“El periférico espero yo que si llega a ganar Claudia me cumpla lo que me dijo, que ella me iba a dar dinero para hacerlo. Y en tres años lo podemos hacer bien”, fue la declaración de Rocha Moya el 29 de enero.

El titular del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, estableció que no podía precisarse si el Gobernador incumplió con la Constitución, pero que el eliminar la transmisión en la que se presumía la violación eran medidas preventivas.

“Se consideró que podría constituir un ofrecimiento que son parte de las campañas, y nosotros pensamos que los ofrecimientos son buenos, son válidos, pero deben de ser de las candidatas y los candidatos y los partidos”, dijo.