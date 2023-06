El Gobierno del Estado de Sinaloa invertirá 45.9 millones de pesos en concepto de equipos de cómputo para diversas dependencias gubernamentales, según el acta de fallo emitida en el portal oficial de Compranet; el proveedor beneficiado será Luis Fernando Ávila Hach

En total serán destinados 49 millones 901 mil 896 pesos después del IVA al apartado de equipos de cómputo que comprende computadoras de escritorio intermedias, por las que pagarán 25 millones cien mil pesos; 5 millones 826 mil pesos por computadoras de escritorio avanzadas; 4 millones 792 mil pesos por laptops intermedias; 2 millones 689 mil pesos por laptops avanzadas; y un millón 163 mil 600 pesos por computadoras all in one.