$!Gobierno del Estado será compañero de los trabajadores, afirma Mario Zamora

“Yo no puedo venir aquí a decirles mentiras, no puedo, porque me gusta caminar las calles con la tranquilidad de que he cumplido donde he estado, de que puedo ver a la gente a los ojos, no soy perfecto, ni mucho menos santo, no soy tranza, ni mentiroso, y no vengo a aquí a hacerme tonto”, resaltó a los trabajadores

Criticó que el Gobierno Federal haya quitado las guarderías de SEDESOL, las cuales beneficiaban a muchas mujeres, quienes tenían o querían trabajar, y no contaban con un espacio en donde dejar a sus hijos con tranquilidad, ante esto, Zamora Gastélum se comprometió a regresar el programa de estancias infantiles, y que aunque la federación no quiera, él lo hará con los recursos del estado.

“Para que ustedes estén bien, tienen que tener certeza, estar contentos, me parece increíble, que no tengan certeza en su instituto de pensiones, por eso, vamos a apoyar con todo lo que el gobierno del estado pueda a este instituto, para que tengan esa tranquilidad el día que se jubilen”, señaló Zamora Gastélum.

“Mi sueño no es ser gobernador, mi sueño es ser parte del sueño de ustedes, y que desde el gobierno del estado, podamos ayudar para que cumplan ustedes su sueño, estar mejor, querer ganar más dinero no está mal, pero sí lo es robárselo, ganar más en base a su trabajo y esfuerzo, y eso está bien” expresó.

Muchos de los trabajadores detalló el candidato, pueden tener un segundo trabajo, como un pequeño negocio, por lo que, frente a ellos se comprometió a crear una financiera estatal, para darles créditos baratos y así las mujeres, jefas de familia, puedan tener su negocio, para que gane el que trabaja, no el que presta.

“Yo les garantizo, les doy mi palabra de sinaloense, que van a ver y a sentir un gobernador y un gobierno del estado como compañero cercano y atento a ustedes, aquí no hay varitas mágicas, no voy a decirles que voy a resolver todo, porque sería mentirles, y no quiero eso, por eso, hoy vengo como candidato, volver muchas veces, pero esta vez como gobernador, para trabajar, para ponernos de acuerdo, y ver cómo vamos resolviendo las cosas juntos”.

A los trabajadores les recordó que hoy va como candidato a Diputado Federal la figura de Gabriel Vallardo, personaje en el que todos los trabajadores están representados, invitando a todos a apoyarlo.

Zamora Gastélum dejó claro también, que lo que está en juego en esta elección, es lo que se quiere para este presente, y así saber cómo poder construir un mejor futuro.

Durante su mensaje, el candidato describió cómo los gobiernos de Morena, tiene a algunos estados como Veracruz, y Morelos, entre otros, hechos pedazos.

“Seré un gobernador amigo, compañero, un gobernador que tenga energía, que le pondrá ganas, con la visión del siglo 21, honesto y transparente en los hechos, no en el rollo, al que puedan ver, tocar y verlos a los ojos, dispuesto a abrirles la negociación con total transparencia, y sentarnos juntos a ver cómo construímos en bien de ustedes y de sus familias”, resaltó a los trabajadores.

Recalcó que hoy se vive una diferencia en la política, al grado de tener que aliarse el PRI, PAN y PRD, algo que jamás nadie se lo hubiera imaginado, dejando a un lado el ego, intereses particulares y personales, pensando en una sola cosa, en Sinaloa y en México.

“Sé que en la elección del 2018 la gente dijo lo que sea, menos lo que hay, una bola de políticos rateros, sinverguenzas, y flojos, y hay que decirlo, sí los hay, que los tuvimos también es cierto, pero lo que no es verdad, es que digan que recibieron un país en ruina, no es cierto, y no se vale, juntos todos los mexicanos hemos construido este país, que a lo mejor no es el mejor de todos, pero no es verdad que esté en ruinas, decir eso, es decir que todo el esfuerzo de ustedes no ha servido de nada, y eso no se vale”, recalcó Zamora Gastélum.

Finalmente, el candidato a la Gubernatura de Sinaloa, pidió a los trabajadores del estado su apoyo para ganar esta elección, dándoles su palabra de que tanto ellos como sus familias estarán mucho mejor.