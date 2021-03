CULIACÁN._ Con el muro que levantó en Palacio Nacional el Gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador se demuestra que están dando la espalda a las mujeres de este país, afirmó Mario Zamora Gastélum, Senador con licencia por el Partido Revolucionario Institucional.

El virtual candidato a la Gubernatura por el PRI, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática lamentó que este 8 de marzo la respuesta del Gobierno Federal a las consignas de las mujeres sea el muro con el que cuidó las paredes del Palacio Nacional.

“El gobierno actual les ha dado tanto la espalda (a las mujeres), que con motivo del Día Internacional de la Mujer, Palacio Nacional cuenta con un muro”, critica el comunicado emitido por el área de comunicación del Senador con licencia.

Zamora Gastélum añadió que la política de Andrés Manuel López Obrador ha ido contra las mujeres en este país, prueba de ello son la eliminación de las estancias infantiles.

“Un programa reconocido por las Naciones Unidas, y que no dudo que había problemas, algunos casos de corrupción, no lo dudo, pero no por ello había que desaparecerlo, creo que había espacios de mejora”, criticó.

En un mensaje a las mujeres, el virtual candidato a la Gubernatura por el PRI, PAN y PRD reconoció a las mujeres este 8 de marzo.

“Todo mi reconocimiento a las mujeres, no de ahora, de siempre, de todos los días, creo en las mujeres, por eso empiezo respetando y queriendo a la que tengo en casa, qué bueno que tengamos claro siempre su relevancia y su importancia, así como la necesidad de su participación para hacer de Sinaloa un mejor lugar para vivir...nuestro reconocimiento a todas las mujeres, con las mujeres, todos, sin las mujeres nada”, subrayó.