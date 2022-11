El Instituto de Salud para el Bienestar no ha proporcionado al Gobierno de Sinaloa los 75 millones de pesos que prometió desde septiembre, para poner en operación el nuevo Hospital General de Culiacán y el Centro de Salud Urbano de Culiacán.

El Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, informó que el Insabi les dijo que los recursos estarían transferidos el viernes pasado, pero hasta este miércoles el Estado no había recibido el dinero.

N: Si no llegan, ¿no van a operar los nuevos hospitales de Culiacán?

El Centro de Salud le estamos buscando que se active en este año, se pueda iniciar a operar este año, y el Pediátrico ya está. Ahorita ya están haciendo estudios comprobatorios del funcionamiento de la tomografía y ya van a migrarse los administrativos, ahí ya vamos muy avanzados, yo espero que este año ya esté el Pediátrico trabajando.





¿Y el otro (Hospital) General, el nuevo?

No, la verdad es que yo no creo que este año vaya, ahí sí a como yo veo las cosas y por más que estamos trabajando en que se active el hospital, veo muy poco probable que el Hospital General de Culiacán se active o se abra este año.





El 26 de septiembre, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció en su conferencia de prensa semanera que el Insabi otorgaría 75 millones de pesos para el nuevo Hospital General de Culiacán, y para el Centro de Salud de Culiacán, con 43 millones de pesos, y 32 millones, respectivamente, para ponerlos en operación.

González Galindo explicó que con ese recurso el nuevo edificio del Centro de Salud podría estar listo para recibir pacientes.

“Nomás estamos esperando que ellos en cuanto liberen el techo presupuestal, aún sin que suelten recursos, ya podemos empezar a trabajar”, expuso.

En cuanto al nuevo Hospital General, informó que todavía hacen falta detalles técnicos en la infraestructura de los aires acondicionados, un sistema de seguridad, y un equipo para poder instalar todo el sistema de red de las computadoras.

“Pero poniéndose el techo presupuestal ya, autorizándose, ya”, afirmó.





¿Qué explicación les da la Federación del por qué no...?

La misma pregunta me hago yo.





¿Sí ha hablado con el Insabi?

Yo estoy cada semana, cada semana estoy sobre ellos, pero no me han resuelto.