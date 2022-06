Graciela Domínguez sigue evaluando si presenta queja por violencia de género contra Estrada Ferreiro

No claudicar en la función y que las mujeres en la función pública no se dejen presionar por señalamientos, es el mensaje que envió la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, quien sigue evaluando si presentar o no una denuncia por violencia política de género contra el Alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro.

“Tenemos claro que sus expresiones al ser dirigidas en su momento a mí como responsable del Congreso del Estado, se constituye violencia política en ese sentido, pero bueno son muchos aspectos los que acontecen alrededor”, manifestó la funcionaria de primer nivel.

Domínguez Nava expuso que por el momento está concentrada en asuntos de la SEPyC e indicó que las declaraciones de Estrada Ferreiro no son novedad, sino que durante los 3 años en que estuvo al frente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Sinaloa la pasada legislatura, estuvo recibiendo ataques y que lo haga ahora no le extraña.

“Lo que sí nos sorprende es que el Alcalde insista en querer llevar esto a un tema personal, que la situación ha sido en atender asuntos de carácter público de manera institucional, asumiendo una responsabilidad en ese sentido, pero el Alcalde se empeña en querer llevar estos asuntos a un terreno personal con cualquier personaje con el que él tenga diferencias en el terreno de la administración pública”, dijo.

El Alcalde de Culiacán con licencia, resaltó la Secretaria, tendrá que hacerse cargo de sus declaraciones, como el desplegado que hizo público en el que se menciona a quien fuera la lideresa de Morena de la 63 Legislatura, y que ahora niega en aras de sacarle la vuelta a los temas, por lo que Domínguez Nava explicó que lo hace en su inconsistencia de carácter legal, que quiere tomar con carácter personal.

“Yo no acudo a presentar denuncias que sí tengo evidencias y me sorprende que equipo cercano a él incluyendo regidores, si acudan a la comisión de mi partido, argumentando que yo he denostado al Alcalde cuando si se revisa, no se encontrará una sola declaración que yo haya hecho de carácter personal en contra del Alcalde”, abundó.

La Secretaria de Educación Pública y Cultura expuso que tiene las grabaciones y los documentos que prueban que el Alcalde con licencia podría haber ejercido violencia política de género en más de una ocasión en contra, desde que expuso las presiones y amenazas de Estrada Ferreiro contra su persona.

“Yo creo que las mujeres tenemos que distinguir cuando hay una agresión en las funciones que desempeñamos y en ese sentido, por supuesto que se ha constituido una agresión que se considera violencia política de género, porque es una agresión a la función que estaba desempeñando y en ese sentido él insiste”, manifestó.