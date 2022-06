Graciela Domínguez, titular de la SEPyC, da positivo a Covid

Con un notable aumento de contagios de Covid-19 en el sector educativo, la Secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava, informó este viernes que dio positivo a esta enfermedad, por lo que se encuentra en resguardo.

La funcionaria estatal dio a conocer esta información mediante una publicación en su cuenta personal de Facebook, en la que indica que sigue trabajando a distancia.

“Comparto con ustedes, con la comunidad educativa, que he dado positivo a Covid-19. Atendiendo los protocolos sanitarios que el caso amerita, estoy trabajando a distancia. Agradezco las muestras de afecto que he recibido al tiempo que les hago saber que no presento síntomas que comprometan mi estado de salud”, señala su publicación.

La Secretaria de Educación reportó que en el sector se tenían 958 contagios de Covid, entre docentes, alumnos y administrativos, así mismo se encontraban cerradas 64 escuelas debido al aumento de contagios.

La funcionaria estatal destacó que se tienen que mantener los protocolos sanitarios que ya se conocen, y que hay ciertos cambios que se han hecho con las medidas, uno de ellos el cierre de 10 días naturales en las escuelas para proceder a limpiar y desinfectar el salón de clases.

Por otra parte, al registrarse un caso por aula en el 50 por ciento de los salones de clases de la escuela, el plantel deberá ser cerrado por un periodo de 10 días naturales, realizar las desinfecciones correspondientes y en ambos casos, notificar a la autoridad.

Cabe destacar, que ésta es la segunda ocasión en la que la Secretaria de Educación contrae esta enfermedad estando ya en su cargo.